〈Golden〉是什麼？原唱是誰？Netflix《Kpop獵魔女團》主題曲爆紅，成為當紅偶像狂飆高音挑戰的「超難翻唱神曲」

Netflix 影集《Kpop獵魔女團》在全球熱播，劇中一首洗腦又充滿力量的歌曲〈Golden〉迅速爆紅，更在 K-Pop 界掀起翻唱挑戰熱潮！近日 Billboard 亦預測〈Golden〉是成為葛萊美 Grammys 2026「年度之歌」之一。從 MAMAMOO 頌樂、IVE 安兪真、Apink 恩地、NMIXX Lily、厲旭等韓國當紅偶像，到香港的 MIRROR 成員 Jeremy 都紛紛嘗試飆唱這首歌曲！這首需要狂飆高音、被封為「超難翻唱神曲」的〈Golden〉，究竟原唱是誰？這首歌背後又有何魅力讓它如此火紅？

《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉席捲全球的音樂現象

Netflix《Kpop獵魔女團》動畫裡，虛構女團 HUNTR/X 的代表作〈Golden〉，在串流平台發布後勢不可擋，稱霸多個榜單。單曲發行首日即衝上 Billboard Global 200 榜首，更登上美國 Spotify 史上排行表現最佳的 K-Pop 女子團體歌曲。原聲專輯更是強勢登上美國 Billboard 專輯榜亞軍，創下近兩年來單週串流播放量新高，被譽為 2025 年表現最佳的動畫原聲帶。值得一提的是，Netflix 已確認〈Golden〉將代表《Kpop獵魔女團》角逐奧斯卡獎項，這無疑是對這首歌及其背後團隊的極高肯定與突破！

〈Golden〉原唱是誰？

〈Golden〉這麼火紅，原唱是誰呢？在虛構女團 HUNTR/X 的背後，是三位唱藝超強的三位歌手，分別是EJAE、AUDREY NUNA 以及 REI AMI！

EJAE

這位出生於 1991 年 12 月 6 日、今年 31 歲的 EJAE，身兼創作歌手與唱片製作人，在《Kpop獵魔女團》中為隊長兼主唱 Rumi 配音。她曾與多個韓國當紅女團合作，包括 Red Velvet、aespa、LE SSERAFIM、NMIXX、TWICE 等，代表作包括紅遍全球的〈Psycho〉、〈Birthday〉、〈Drama〉。憑藉這份亮麗的履歷，足以證明她強大的實力。這次她也親自參與了〈Golden〉的作詞作曲部分，能唱能作，爆紅絕對有其原因！

AUDREY NUNA

出生於 1999 年 4 月 2 日、今年 26 歲的 AUDREY NUNA，是位潛力無限的美國 R&B 歌手兼饒舌歌手，在《Kpop獵魔女團》中為主舞 Mira 配音。她不僅在 10 歲時已在美國網球公開賽上獻唱，大學時在紐約大學音樂學院讀書，更在大一就被星探發掘投身音樂創作。她以單曲〈Damn Right〉、與 Jack Harlow 合作的〈Comic Sans〉為人熟悉，其後與索尼唱片簽約，開展了更廣闊的音樂發展。對於這次參演，AUDREY NUNA 表示：「作為一名韓裔美國女性，她被這部電影所傳達的訊息深深觸動，感受到被理解與看見。」

REI AMI

出生於 1995 年 5 月 25 日、今年 30 歲的 REI AMI，是位才華橫溢的韓裔美國創作歌手，為電影裡俏皮可愛的「忙內」Zoey 配音。她最初以饒舌歌手身份出道，並在 2020 年與 Sub Urban 合作的單曲〈Freak〉在 TikTok 爆紅。REI AMI 從小學習鋼琴和吉他，為她的 R&B 與 Pop 音樂打下了堅實基礎。她曾公開表示在大學時期患上憂鬱症，音樂如同她的情緒出口，幫助她走出心理困境。

為何〈Golden〉被封為「超難翻唱神曲」？

雖然〈Golden〉旋律動感、節奏強勁，聽起來熱血沸騰，但它卻被許多 K-Pop 偶像和網友封為「超難翻唱神曲之一」！挑戰的歌手以及Youtuber、素人都有很多，韓國偶像裡面包括 MAMAMOO頌樂（Solar）、Apink鄭恩地（Eunji）、IVE隊長安俞真（Yujin）、NMIXX主唱Lily、S.E.S元祖女團主唱BADA、厲旭都有翻唱。

〈Golden〉被封「超難翻唱神曲」，是因為其包含大量橫跨多個八度的高音區，對歌手的音域廣度和聲帶控制力是極大考驗。還有副歌部分需要連續進行高音的爆發性輸出，對歌手的氣息、耐力和爆發力要求極高。看到神曲如此火紅，你也有想來唱一波、來狂飆高音挑戰〈Golden〉嗎？

