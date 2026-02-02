〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆

2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的首先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。

作曲人24致謝時指，「雖然今天無法與我們一同站在這裡，但在整個創作過程中始終並肩同行的，是我最重要的老師、也是最親近的朋友『K-pop的開創者』Teddy哥，我想把這份榮耀獻給他。」

（ Getty Images ）

〈Golden〉由EJAE、24創作，IDO（YUHAN、ZHUN、NHD）製作，並由EJAE、Audrey Nuna、Rei Ami主唱。前陣子已經在金球獎奪獎，現在於國際有名的葛萊美獎奪得「最佳視覺媒體原創歌曲」，連BTS也無法衝破的葛萊美高牆，這得獎時刻不只給予〈Golden〉肯定，亦是K-Pop發展的歷史時刻。

〈Golden〉本身入圍了今屆Grammys葛萊美獎的五項大獎，當中有跟Rosé與Bruno Mars的〈APT.〉一起角逐年度歌曲，最後由Billie Eilish〈Wildflower〉奪得。

