〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手

今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。

TEDDY Park，今年47歲，美籍韓裔，身兼歌手和詞曲作家，是亞洲著名音樂製作人。童年移民美國。17歲已才華橫溢的他，在回韓國過暑假時，出席了當時YG娛樂的面試，被YG即場邀請簽約，也在畢業後回韓進軍音樂界，22歲的TEDDY已開始為公司歌手製作音樂。

2005年， TEDDY成為YG內部製作人，也讓他速走上金牌製作人的道路。他為了2NE1、BIGBANG、BLACKPINK等，製作大量經典又爆紅的歌曲。本來專注幕後，不常露面的TEDDY，也因為BLACKPINK全球爆紅的關係，偶然會在團隊的影片中看到他的身影，他想低調也難。

2016年，TEDDY多了一個身分 －－ 音樂廠牌THE BLACK LABEL老闆，一開始時，股份和YG幾乎是五五開，可見YG對這位愛將的支持和絕對信任。THE BLACK LABEL現在旗下粒粒巨星，也是現在人紅歌紅的單位，包括：太陽、Rosé、Zion.T、Somi、MEOVV和ALLDAY PROJECT等，在演員方面，朴寶劍、李鍾元、任時完均屬旗下。也許不久後，歌影視三界均有響噹噹的名字，來自THE BLACK LABEL。

TEDDY上鏡時幾乎都戴著口罩，但旗下藝人的知名度，令他難以低調。

這樣的才華男子，當然也緋聞不絕。有網友發現，TEDDY似乎偏好看起來散發富家女氣質的「貓系女生」，包括MEOVV Ella、ALLDAY PROJECT的Annie和榮書，甚至也連同TEDDY前女友演員韓藝瑟，也即是像BLACKPINK Jennie的女生。在2017年，TEDDY曾被指和Jennie交往，當時YG否認傳聞，但2021年又有前娛記爆料，指TEDDY和韓藝瑟交往時出軌Jennie。這戀情從未被證實，但TEDDY的才華沒被緋聞影響，在參與〈Golden〉又捧走格林美獎後，他的下一個高峰會是怎樣的呢？

