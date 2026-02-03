馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
TEDDY Park，今年47歲，美籍韓裔，身兼歌手和詞曲作家，是亞洲著名音樂製作人。童年移民美國。17歲已才華橫溢的他，在回韓國過暑假時，出席了當時YG娛樂的面試，被YG即場邀請簽約，也在畢業後回韓進軍音樂界，22歲的TEDDY已開始為公司歌手製作音樂。
2005年， TEDDY成為YG內部製作人，也讓他速走上金牌製作人的道路。他為了2NE1、BIGBANG、BLACKPINK等，製作大量經典又爆紅的歌曲。本來專注幕後，不常露面的TEDDY，也因為BLACKPINK全球爆紅的關係，偶然會在團隊的影片中看到他的身影，他想低調也難。
2016年，TEDDY多了一個身分 －－ 音樂廠牌THE BLACK LABEL老闆，一開始時，股份和YG幾乎是五五開，可見YG對這位愛將的支持和絕對信任。THE BLACK LABEL現在旗下粒粒巨星，也是現在人紅歌紅的單位，包括：太陽、Rosé、Zion.T、Somi、MEOVV和ALLDAY PROJECT等，在演員方面，朴寶劍、李鍾元、任時完均屬旗下。也許不久後，歌影視三界均有響噹噹的名字，來自THE BLACK LABEL。
這樣的才華男子，當然也緋聞不絕。有網友發現，TEDDY似乎偏好看起來散發富家女氣質的「貓系女生」，包括MEOVV Ella、ALLDAY PROJECT的Annie和榮書，甚至也連同TEDDY前女友演員韓藝瑟，也即是像BLACKPINK Jennie的女生。在2017年，TEDDY曾被指和Jennie交往，當時YG否認傳聞，但2021年又有前娛記爆料，指TEDDY和韓藝瑟交往時出軌Jennie。這戀情從未被證實，但TEDDY的才華沒被緋聞影響，在參與〈Golden〉又捧走格林美獎後，他的下一個高峰會是怎樣的呢？
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
2026葛萊美最佳新人Olivia Dean是誰？從倫敦街頭到國際舞台，一聽就愛上的「老靈魂」嗓音
Marf邱彥筒專訪｜定位主流但思想非主流 享受做slasher：KOL搵嘅錢我都搵！
邱彥筒（Marf）將成為COLLAR第一人，舉行首個個人演唱會《Night like this》，也是麥花臣節的環節之一。為此，她親力親為到極致
香港好去處｜渣打藝趣嘉年華2月7日銅鑼灣舉行！《木偶奇遇記》皮諾丘等5座巨型燈籠偶夜光巡遊
今個星期六出銅鑼灣逛街食飯不要錯過！「渣打藝趣嘉年華」將於2月7日在銅鑼灣利園區舉行，重點活動為晚間「夜光巡遊」，展出由本地藝術家精心製作的21件藝術作品，包括《木偶奇遇記》主角皮諾丘等5座巨型燈籠偶將栩栩如生地與觀眾見面。即睇嘉年華活動詳情！
達賴喇嘛有聲書獲格林美獎 發文稱心懷感激、對普世責任的認可 中方斥反華政治操弄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】第68屆格林美獎頒獎典禮（Grammy Awards）周日（1 日）在洛杉磯舉舉行，90歲流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛獲「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，達賴喇嘛在社交平台發文指，希望讓和平、慈悲、對環境的關懷等理念被更多人聽見，指獲頒獎項是「對我們共同的普世責任的認可」。北京則表達強烈不滿，斥有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具。
日本事後丸上架 無年齡限制且不需處方 需於藥劑師面前服用禁代購︱Yahoo
【Yahoo健康】日本由昨日（2 日）起，約 7,000 間藥房及藥妝店開始無須年齡限制及家長同意，直接發售俗稱「事後丸」的緊急避孕藥。
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
鄺玲玲Calvin Klein廣告登場，有被這位「CK女孩」辣到嗎？
「泰國GL女神」鄺玲玲的Calvin Klein廣告亮相！穿起招牌的灰色內衣，搭配2026春季的皮褸以及黑色牛仔褲，又帥又辣，都要被她迷住了！
馬年︱《哈利波特》跩哥馬份成農曆新年吉祥物 內地譯名「馬爾福」帶吉祥寓意︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國電影《哈利波特》系列角色跩哥馬份（Draco Malfoy），近日意外成為內地農曆新年的另類吉祥象徵。有內地網購平台推出多款以角色形象為主題的新年裝飾品，吸引不少市民購買，將角色「邪氣笑容」貼在家門或室內，祈求新一年好運到來。
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
本屆政府收回9800公屋單位 房屋局︰節省98億元
房屋局表示，在打擊濫用公屋方面，本屆政府上任至今收回約9,800個公屋單位，以每個新單位成本100萬元計算，節省約98億元。而就舉報濫用公屋獎於去年1月中推出以來，當局共有25宗個案舉報人獲頒獎勵金及感謝狀。另外，在昨日立法會房屋事務委員會政策簡報及會議上，多名議員關注政府就公屋租置計劃研究的時間表，有議員表示，不少居於未納入租置計劃的公屋屋民，均表示很想購回現住單位。房屋局長何永賢重申，今年內推出相關研究，包括如何處理現時未售出的3萬個單位，以及會否選取新項目加入租置計劃等，亦須研究應如何增強管理等。
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
魏大勛私下也用的商旅品牌TUMI雙肩包背囊，經典Alpha系列「Ultra Blue」新色登場
商旅人士出trip常用到的美國品牌TUMI，有F1冠軍Lando Norris擔任品牌大使外，亞太區有魏大勛有默默地燃起一眾商旅人士的購物慾。他私下的機場造型有時也會背著TUMI背囊，實用又有高顏值造型，成為商旅人都在找的目標。
「比卡超插畫家」 成交價或破億港元 香港上市公司率藏家赴美 見證 Logan Paul 拍賣︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港上市公司迷策略將率領本港藏家團赴美，見證由國際拍賣平台 Goldin 與全球知名網紅兼資深收藏家 Logan Paul 共同舉辦的《寵物小精靈》卡牌盛事。活動將於香港時間 2 月 16 日舉行，團隊將到訪 Goldin 位於美國的總部，見證全球最貴的《寵物小精靈》卡牌拍賣。
黃仁勳駁斥AI引發的軟件股拋售潮 稱其為「世界上最不合邏輯的事情」
【彭博】—英偉達執行長黃仁勳表示，本周市場因擔心人工智能帶來的顛覆性影響而拋售軟件股，這毫無道理。英偉達的設備位於全球人工智能數據中心建設的核心。
【7-11】人氣韓團SEVENTEEN 公仔角色「MINITEEN」周邊開放預購！
今期7仔可以預訂人氣韓團SEVENTEEN療癒系公仔角色「MINITEEN」周邊！今次預購包括有MINITEEN髮帶、磁鐵開瓶器、金屬徽章、人偶印章同人偶鑰匙扣等等。所有產品現正發售，數量有限，大家記住把握機會入手啦！
車Cam直擊｜大老山隧道電單車直撞客貨車 鐵騎士被拋出直插 Van 仔車廂內｜有片｜Yahoo
大老山隧道今早（3 日）發生交通意外。早上 8 時 20 分左右，一輛客貨車和電單車沿隧道管道快線往沙田方向行駛。客貨車因應前面交通情況減慢車速，然而尾隨的電單車未有減速，結果直撞客貨車車尾，電單車司機被拋出，並且撞爆客貨車車尾玻璃，全身飛進車內，身體多處受傷。電單車司機清醒，由救護車送往醫院治理。
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩頭獎有兩注中，每注獲派二千三百多萬獎金。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo
長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，但因為巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲而增添變數。今早（2 月 4 日），長和已經表示旗下巴拿馬港口公司（PPC）已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁；中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（3 日）亦以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，又指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」，當然會受到中國和港府堅決反對。有分析就指出，巴拿馬最高法院的裁決，意味着美國在出售港口背後的中美角力之中佔上風，北京可能難以重掌主動權；雖然中方可以對巴拿馬在華資產實施制裁，但作用有限。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
H200售華受阻 美國安未放行 傳醞釀更嚴格限制 中方買家觀望
美國總統特朗普去年12月承諾將允許英偉達（Nvidia）向中國出口人工智能（AI）晶片H200，英國《金融時報》引述消息人士報道，由於美國國家安全審查尚未完成，該晶片的對華銷售目前仍處於停滯狀態。