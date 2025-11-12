最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Google擬砸近2000億投資德國 建資料中心
（法新社柏林11日電） 科技巨頭谷歌（Google）今天宣布將對德國進行史上最大規模投資，承諾投入55億歐元（約新台幣1977億元），用於興建新資料中心和其他計畫。
AI晶片巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）上週宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心，以協助產業加速採用AI技術。
這些資金注入將為經濟陷入困境的德國帶來提振，同時有助歐洲在AI競賽中追趕美國與中國。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說：「我們正在推動德國成長。」 他說：「現在與未來，我國都將是全球最具投資吸引力的地區之一。」
Google的計畫包括在德國西部黑森邦（Hesse）興建一座新資料中心，並擴建現有設施，以供應AI所需的運算能力。
此外，Google也打算擴建其在柏林（Berlin）、法蘭克福（Frankfurt）和慕尼黑（Munich）的辦公室，並概述多項旨在減少溫室氣體排放的計畫，其中包括購買再生風能與太陽能，以及「餘熱回收計畫」，讓當地居民能再利用資料中心產生的多餘熱能。
Google表示，這些計畫預計將為當地創造約9000個間接就業機會。
Google德國負責人賈斯圖斯（Philipp Justus）說：「Google正在深化其在德國的根基，擴大我們在這個國家的投資，並開創以AI為動力的轉型新途徑。」
Google將在2026至2029年進行這項投資。（編譯：劉文瑜）
