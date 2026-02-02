Google新模型自動生成遊戲世界！AI版《薩爾達傳說》《瑪利歐》都難不倒！

昨（30）天 Google 宣布了新的實驗性 AI 專案「Project Genie」，透過新的 Genie3 AI 模型，任何人都只需要透過簡單的提示詞、靜態圖片就能直接升成具有互動性的虛擬世界，進行探索。結果這個專案橫空出世後就馬上有人透過 Genie3 與正在開發中的超級大作《GTA6》部分截圖身成了 AI 版《GTA6》，引起關注，而除此之外，科技圈外媒《The Verge》更實測發現不只《GTA6》，就連《薩爾達傳說》、《王國之心》、《超級瑪利歐》等大作也都難不倒 AI。

由Google新AI模型生成的《薩爾達傳說》遊戲世界(Credit:Geine3)

廣告 廣告

綜合外媒報導，在昨（30）天 Google 的新 AI 專案「Project Genie」與新 Genie3 模型問世之後，科技媒體《The Verge》的編輯就著手實測。結果雖然用 Genie3 自動生成的遊戲世界範例仍然有些問題，不過目前 Genie3 經過實測後也證明，它已經可以理解人類用戶要求的各種遊戲世界提示詞，例如《The Verge》編輯就測試了《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》等超經典遊戲，結果完全難不倒 AI。

不過，在測試過程中《The Verge》編輯也發現，有時候會因為擔心用戶會利用這些片段進行侵權行為，因此會直接暫停生成，而經過反覆測試，當《The Verge》編輯試圖生成有許多迪士尼角色的《王國之心》時，Genie3 也拒絕生成。但意外的是，Genie3 反而正常生成了一段《薩爾達傳說》主角林克使用滑翔翼在天空中飛翔的片段，僅在生成《超級瑪利歐》AI 版時提醒用戶不要用 AI 片段營利。

而從《The Verge》編輯測試的片段中也可以發現，雖然 AI 版本的遊戲世界可玩性仍有待商榷，但除此之外，如果只是想生成遊戲片段的話，Genie3 似乎已經還不錯了，或許未來在模型訓練資料更多後，這些生成式 AI 就能更進一步幫助遊戲開發者們。但值得注意的是，根據 2026 遊戲開發者大會（GDC2026）調查，有52% 的開發者們都不喜歡這類生成式 AI，認為最終這些 AI 技術將會傷害遊戲產業。