恒指午後跌幅曾擴至逾 800 點 新世界跌逾一成
Google新AI模型輕鬆生成遊戲世界引投資人擔憂！《GTA6》母公司等遊戲開發商股價同步下跌
昨（30）天 Google 正式宣布推出新 AI 專案「Project Genie」，讓用戶只需要透過簡單的提示詞或者上傳靜態圖片，AI 模型就能即時運算並生成出一個可以讓用戶探索、操作互動虛擬世界，形同憑空打造出一款遊戲，甚至就有國外網友好奇地將正在開發的《GTA6》遊戲截圖餵進 AI 模型，結果竟然真的生成了擁有物理碰撞效果、車輛也可實際互動的遊戲世界，提前打造出了「AI 版《GTA6》」。而這似乎也造成了國外遊戲界投資者們的擔憂，讓昨晚美股開盤後許多遊戲開發商的股價同時下跌，其中 Unity 跌幅更突破 20%。
綜合外媒報導，雖然其實 Google 新 AI 專案「Project Genie」背後的 Genie3 模型並不會真的馬上打造出一個遊戲，只能臨時根據提示詞或圖片搭建出一個簡單的 3D 世界而已，但對於國外遊戲產業的投資人們來說，Genie3 模型目前能做到的事情似乎就足以引起擔憂，擔心這就是未來的遊戲產業，人人有 AI 就能打造出遊戲。
也因此，今（31）天凌晨美股開盤後，《GTA6》開發團隊 Rockstar Games 的母公司 Take Two 股價直接跌了 9.36%，此外包括國外火紅的《Roblox》、《巫師》系列開發商 CD Projekt、遊戲引擎 Unity 的股價也同時下跌，其中跌幅最高的是遊戲引擎 Unity，跌幅達 21.32%，或許也因這個 AI 模型將會直接衝擊到遊戲引擎的存在有關。
不過，至少在這幾年內或許玩家與開發商們還不用擔心，因為隨著遊戲開發技術的進步，玩家們對遊戲的期待與要求早已超越了目前 AI 技術能做到的事情，Genie3 目前生成的東西也遠遠無法以假亂真，打造出富有沉浸感的遊戲世界。
也或許，這些新技術的問世或許也能進一步降低遊戲開發時間與門檻，讓開發工作室們能夠利用更便捷的方式實現腦海中的遊戲世界想像，然後進一步優化、調整成自己內心想呈現的遊戲世界，打造出真正想讓玩家們體驗的遊戲。
柏基達自爆拒上「車」衝「刺」
【Now Sports】重返法林明高效力的柏基達，承認自己為回鄉，拒絕了車路士與熱刺的邀請。柏基達（Lucas Paqueta）接受法林明高電視台採訪時，表示經理人曾向他說：「熱刺打電話來了，車路士也打來了，他們要報價了。」不過，他當時的回應卻是：「那法林明高呢？」經理人還以為他說笑，但他堅決地說：「我不在乎這些，只想聽聽法林明高那邊的消息，然後事情就這樣發生了。」法林明高與韋斯咸達成3580萬鎊的轉會費，但這間巴甲球會將轉會費攤分支付至2028年。柏基達因為被英足總指控「打假波」，事件困擾他起碼3年，亦導致他當時轉投曼城失敗，因此對英球壇心灰意冷，寧願重返家鄉踢球，也不願再留在英超。
《滬深》A股三大指數全日跌2.5%至2.7% 電訊、油金及半導體股齊受壓
內地上月製造業PMI降至49.3遠遜預期；非製造業PMI降至49.3創逾三年低；綜合PMI產出指數回落至49.8。而作為一個以單一數值概括製造業經濟運行狀況的綜合指標，經季節性調整，1月RatingDog中國通用制業PMI錄得50.3，高於市場預期的50，較上月高0.2個百分點，連續兩月超過50榮枯線，顯示製造業繼續景氣改善，輕微擴張，並創下三個月來最快增速。 人民銀行今日(2日)在公開市場開展750億元人民幣(下同)七天期逆回購操作，操作利率持平於1.4%。今日有1,505億元逆回購到期，單日淨回籠755億元。人民幣兌美元中間價按日下調17點，報6.9695兌一美元。 A股三大指數逐步走低，滬深低開後跌幅擴大，創板由升轉跌。滬綜指全日收跌102點或2.5%，報4,015點，成交1.16萬億元。深成指全日收跌381點或2.7%，報13,824點，成交1.42萬億元。創板指數全日收跌82點或2.5%，報3,264點，成交6,769億元。 內銀股逆市有支持，工商銀行(601398.SH)及建設銀行(601939.SH)分別升1%及0.8%。萬科(000002.SZ)跌4.1%，公司去年料虧
中國電信：電信服務增值稅稅目適用範圍調整 對應稅率升至9%
中國電信(00728)公布，近日，中國財政部、國家稅務總局發布《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自2026年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整至9%。本次增值稅稅目適用範圍調整，將對公司收入和利潤產生影響。公司將全面實施雲改數轉智惠戰略，加快科技型企業建設，全面推進 AI+行動，持續打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化智能雲服務，加快培育發展新動能，推動提質降本增效，持續推進企業高質量發展。 (ST)
坐電動車就會暈車浪？中汽研實測：眩暈機率高 1.5 倍、噁心強度升 62%，4 大原因你可能每日都中緊
中汽研（CATARC）實測指同一路段下，乘坐電動車眩暈機率比燃油車高約 1.5 倍、噁心強度升 62%。拆解 4 大暈車成因：瞬間扭力加速、車廂太靜欠提示、動能回收拖曳加「風琴腳」、底盤點頭抬頭，並講清車廠「防暈模式」點樣運作。
斷開俄羅斯後門！馬斯克稱Starlink防禦見效 烏防長：下一步將推「終端授權制」
SpaceX 執行長馬斯克週日（1 日）表示，SpaceX 近期為阻止俄羅斯「未經授權」使用星鏈（Starlink）衛星網路系統所採取的措施，似乎已經奏效；與此同時，基輔方面的國防首長也指出，相關單位正研擬進一步作法，以防止莫斯科未來再次使用該系統。
花旗：半數利好金價因素年內消退
貴金屬市場上周五迎來「黑色星期五」，金價迭創新高的升勢逆轉，創下40年來單日最大跌幅，一度失守每盎斯4700美元，令1月成為史上最動盪月份。花旗分析，黃金投資配置受到多種地緣政治和經濟風險影響，但這些支撐金價的風險因素，其中約一半可能今年稍後時候消退。
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
黃金崩盤｜美聯儲主席人選「偏鷹」 黃金白銀震盪未平 金價再跌近半成
美國總統特朗普宣布，擬提名被視為強硬抗通脹的鷹派人物沃什（Kevin Warsh）出任下一任聯邦儲備局主席，消...
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
「灣仔298」舖位10萬開拍 16年前235萬買 起拍價插水96%｜各區「腦場」變「死場」 網民：AI時代仲「砌機」？
本港零售市道仍然反覆，傳統電腦商場風光不再。位於灣仔的「298電腦特區」商場，近年人流明顯減少，場內吉舖增加，有商戶形容商場逐步淪為「死場」。在此背景下，有持舖業主選擇減價求售，甚至「要錢唔要貨」以低開價推拍套現。
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。
特朗普回應中國軍方高層清洗與台灣問題！連稱「習近平才是老大」
美國總統特朗普近日再度談及中國領導人習近平，形容對方在中國擁有高度權威，直言「習近平就是老大」，並強調自己長期密切觀察中國政治動向。
BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬
BLACKPINK Lisa於高訂時裝周期間動向備受矚目，她最近以「Amazing Thailand」觀光大使身份，身穿Balmain特製的金色高訂泰絲禮服亮相曼谷，化身現代公主備受關注，委多網民看到Lisa的造型後都說：「好似公主」。
卡域克：最愛奧脫福西看台看絕殺
【Now Sports】曼聯周日對富咸，靠錫斯高補時4分鐘的入球險勝3:2，對臨時領隊卡域克來說，沒有地方比在奧脫福球場的西看台看到這類絕殺更佳。「只能說，這是我覺得最棒的感覺，」卡域克（Michael Carrick）賽後談到這場勝仗：「我過去在這裡經歷過一些最美好的時刻，對我來說，沒有比在Stretford End（西看台）前更棒的地方去觀看這類型的勝利，意義也更加深遠。」「人們離開這裡時，帶走的不僅僅是『曼聯今天贏了』，還有更多層次的感受，包括情感上，這就是為何我們如此熱愛這裡。」這名球員時代也在這裡效力的臨時領隊續謂：「你們可以去分析比賽，或去找出亮點和不足，但像今天這樣令人欣喜若狂的瞬間，那是要去感受的。」紅魔在卡域克麾下3連勝，對上兩周擊敗的，更是曼城和阿仙奴兩支聯賽排名在他們之上的球隊，但他仍保持謙虛：「我們還能踢得更好，這大概是最令人欣慰的地方，但我不能質疑球員們的信念；己隊在比賽過程中，遭遇重大挫折後展現出的韌性，就正正是因為這種信念支撐著我們。」
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)