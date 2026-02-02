Google新AI模型輕鬆生成遊戲世界引投資人擔憂！《GTA6》母公司等遊戲開發商股價同步下跌

昨（30）天 Google 正式宣布推出新 AI 專案「Project Genie」，讓用戶只需要透過簡單的提示詞或者上傳靜態圖片，AI 模型就能即時運算並生成出一個可以讓用戶探索、操作互動虛擬世界，形同憑空打造出一款遊戲，甚至就有國外網友好奇地將正在開發的《GTA6》遊戲截圖餵進 AI 模型，結果竟然真的生成了擁有物理碰撞效果、車輛也可實際互動的遊戲世界，提前打造出了「AI 版《GTA6》」。而這似乎也造成了國外遊戲界投資者們的擔憂，讓昨晚美股開盤後許多遊戲開發商的股價同時下跌，其中 Unity 跌幅更突破 20%。

綜合外媒報導，雖然其實 Google 新 AI 專案「Project Genie」背後的 Genie3 模型並不會真的馬上打造出一個遊戲，只能臨時根據提示詞或圖片搭建出一個簡單的 3D 世界而已，但對於國外遊戲產業的投資人們來說，Genie3 模型目前能做到的事情似乎就足以引起擔憂，擔心這就是未來的遊戲產業，人人有 AI 就能打造出遊戲。

也因此，今（31）天凌晨美股開盤後，《GTA6》開發團隊 Rockstar Games 的母公司 Take Two 股價直接跌了 9.36%，此外包括國外火紅的《Roblox》、《巫師》系列開發商 CD Projekt、遊戲引擎 Unity 的股價也同時下跌，其中跌幅最高的是遊戲引擎 Unity，跌幅達 21.32%，或許也因這個 AI 模型將會直接衝擊到遊戲引擎的存在有關。

不過，至少在這幾年內或許玩家與開發商們還不用擔心，因為隨著遊戲開發技術的進步，玩家們對遊戲的期待與要求早已超越了目前 AI 技術能做到的事情，Genie3 目前生成的東西也遠遠無法以假亂真，打造出富有沉浸感的遊戲世界。

也或許，這些新技術的問世或許也能進一步降低遊戲開發時間與門檻，讓開發工作室們能夠利用更便捷的方式實現腦海中的遊戲世界想像，然後進一步優化、調整成自己內心想呈現的遊戲世界，打造出真正想讓玩家們體驗的遊戲。