Google砸150億美元 印度打造AI樞紐

（法新社新德里14日電） Google今天宣布將在印度東南部安德拉邦建置一座巨大的資料中心和人工智慧（AI）基地，強調未來5年將對印度投資150億美元。

Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）在新德里的儀式中指出：「這是我們在美國以外任何地方所投資的規模最大AI樞紐。」

庫里安宣布未來5年「資本投入將達到150億美元」，在安德拉邦（Andhra Pradesh）維沙哈巴南巿（Visakhapatnam）建置「GW（Gigawatt，百萬瓩）級AI樞紐」。

他表示，Google計劃該中心最終將「擴大到好幾個GW的規模」。

隨著企業和個人對AI工具和解決方案的需求激增，印度AI市場正快速成長。預計到今年底，印度網路用戶將超過9億人。

美國新創公司Anthropic本月也宣布，計劃明年在印度設立辦公室，執行長阿莫戴（Dario Amodei）並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。

莫迪在X上發文告訴阿莫戴：「印度生機勃勃的科技生態系統和優秀的年輕人才正引領AI創新。」莫迪強調，他希望「善用AI帶動成長」。

多家AI業界翹楚近期爭相吸引印度用戶，Anthropic的布局呼應此一趨勢。

OpenAI已宣布將於今年稍晚在印度設立辦公室，執行長阿特曼（Sam Altman）指出，過去一年ChatGPT在印度使用情況成長4倍。

AI公司Perplexity 7月也宣布與印度電信巨擘巴帝電信（Bharti Airtel）合作，巴帝電信旗下3億6000萬客戶可免費使用Perplexity Pro服務一年。