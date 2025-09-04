Google與Shein濫用Cookie 法開出破紀錄罰款

（法新社巴黎3日電） 法國資訊保護監管機構今天對搜尋巨擘Google與快時尚電商平台Shein祭出重罰，原因是兩家公司未能遵守有關網路Cookie的法律規定。

這兩家在法國各自擁有數千萬用戶的企業，遭法國個資保護監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）開出該委員會迄今最重的兩筆罰單：Shein被罰1.5億歐元，Google則被罰3.25億歐元。

「資訊與自由全國委員會」在裁定中指出，兩家公司未取得用戶同意，即在使用者電腦瀏覽器存放廣告Cookie。兩家公司仍可提出上訴。

Cookie為網站存儲於瀏覽器的小型檔案，可蒐集使用者網路活動相關數據，對於線上廣告及多數大型平台的商業模式至關重要。

「資訊與自由全國委員會」指出，近年來已加強監督Cookie的使用狀況，這是5年來「持續督促市場業者合法合規的大方向策略之一，尤其針對流量龐大之網站與服務」。

「資訊與自由全國委員會」補充，Shein在法國每月1200萬名用戶的電腦設置Cookie，累積「大量」資料，但未取得用戶同意或未作充分告知，且用戶撤回同意的選項也不充分。

據悉Shein已因應調查結果，依照法國與歐洲聯盟（EU）法律要求更新其系統，以符合法規規範。

這已是Google第3度因Cookie問題，遭到「資訊與自由全國委員會」重罰，前兩次分別為2020年的1億歐元及2021年的1.5億歐元。