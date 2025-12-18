Google起訴中國網絡犯罪團夥 涉大規模釣魚詐騙

【on.cc東網專訊】美國科企Google周三（17日）提交訴狀，起訴一個中國網絡犯罪團夥，涉及今年在美國境內的一場大規模網絡釣魚活動，以詐騙短訊等誘使美國人交出信用卡號碼，從而竊取金錢。

根據訴狀，被稱為「Darcula」的犯罪團夥開發了一款惡意軟件，讓缺乏技術知識的用戶也能自動發送批量釣魚短訊，假稱提供免費版YouTube Premium等Google服務，藉此誘使收件人交出金融資料。訴狀要求對該團夥的網絡基礎設施發出臨時限制令，以便 Google能合法地接管並關閉該設施。

數據顯示，「Darcula」7個月內已竊取近90萬張信用卡號碼，其中4萬個號碼屬於美國人，這場詐騙活動一度佔釣魚短訊總數的80%，涉及的犯罪分子高峰時多達600人。訴狀提到團夥頭目是居於中國的張宇成（Yucheng Chang，音譯），另有24名被告目前身份未明。

