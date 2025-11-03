Google 停止對舊款 Nest Thermostat 的支援，計劃於 2025 年 10 月 25 日終止軟件更新

最近 Google 的發展包括對其 Nest Thermostat 系列的更新，以及在 Android 上增強了 Search Live 功能。這些進展反映了 Google 持續致力於改善其產品用戶體驗的承諾。

截至上個月，Google 已經有效停止對舊款 Nest Thermostat 的支持，導致大部分功能無法使用。這一決定在今年早些時候宣布，計劃於 2025 年 10 月 25 日生效，屆時將結束對三款最舊型號的軟件支持和應用控制。然而，一些用戶報告表示仍可通過 Nest 應用訪問這些型號，儘管這種情況可能會很快改變。雖然這些舊設備仍可離線運行，但將失去應用控制，僅能作為基本的恆溫器運作。對於尚未升級到新型號的用戶，一個新的項目旨在為現有硬件注入新活力，為希望延長舊設備使用壽命的用戶提供潛在解決方案。

同時，Google 在其 Android 上推出了新的浮動控制，增強了 Search Live 的對話體驗。隨著 Google AI 模式的一系列更新，這一功能現在在屏幕底部增加了一個浮動圓形控制，提升了用戶互動。用戶在退出全屏體驗時，之前會收到通知，但新設計在「Live」圖標周圍增加了旋轉的四色環，並在右側顯示會話持續時間。用戶可以隨時點擊返回全屏體驗，或使用麥克風按鈕靜音對話。結束 Search Live 會話只需簡單點擊「x」按鈕。值得注意的是，這個浮動控制是固定位置的，不能移動或拖動關閉，這與其他界面元素形成了鮮明對比。

此外，Search Live 功能支持視頻分享功能，儘管不允許 AI 查看用戶的屏幕。這一更新似乎是用戶互動設計進一步發展的前兆。新的控制正在隨著 Google 應用版本 16.43 在 Android 上推出，展示了 Google 在 AI 功能持續創新的努力。

