Google 停止推出 Pixel 10 的 Daily Hub 以提升性能

最近，Google 在上個月推出了 Pixel 10 系列時，對其 AI 驅動的軟件功能與硬件升級給予了同樣的關注。然而，在 Pixel 10 系列上市不到兩週後，Google 已經撤回了其中一個 AI 功能：Daily Hub。Daily Hub 將天氣和日曆活動整合在一起，並推薦可能想要閱讀、觀看或收聽的在線內容。

公平地說，Daily Hub 只是處於「公開預覽」階段，而非正式發佈，但這並未阻止 Google 在廣告中使用這項功能。該公司目前已暫停這一預覽，發言人告訴 9to5Google，他們正在「積極提升性能並精煉個性化體驗」。據悉，Google 將在準備好後重新推出「改進版 Daily Hub」。

由於這是公開預覽，Daily Hub 並未在每一部 Pixel 10 上出現—例如，筆者的 10 Pro XL 測試樣機就未能使用這項功能。另一位同事 Allison 曾經試用過 Daily Hub，根據她的印象，Google 暫時撤回這項功能可能是明智之舉：

如果語音翻譯在有用功能和噱頭之間徘徊，那麼 Daily Hub 更加傾向於噱頭領域。它與 Samsung 在其 S25 手機上推出的 Now Brief 類似，旨在快速總結一天的活動，以及根據近期的活動找到一些靈感。它在這方面的表現尚可；這或許是 Google 的 At a Glance 小工具的冗長版本，能提供天氣和即將到來的日曆事件的提示。但它在解讀我的 Google 搜索歷史時卻出現了一些令人困惑和搞笑的錯誤。我查找了我們的回收服務時間表，結果它卻誤解為我對一般的廢物管理感興趣，嗯，並不完全如此。

