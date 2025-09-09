鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
Google 停止推出 Pixel 10 的 Daily Hub 以提升性能
最近，Google 在上個月推出了 Pixel 10 系列時，對其 AI 驅動的軟件功能與硬件升級給予了同樣的關注。然而，在 Pixel 10 系列上市不到兩週後，Google 已經撤回了其中一個 AI 功能：Daily Hub。Daily Hub 將天氣和日曆活動整合在一起，並推薦可能想要閱讀、觀看或收聽的在線內容。
公平地說，Daily Hub 只是處於「公開預覽」階段，而非正式發佈，但這並未阻止 Google 在廣告中使用這項功能。該公司目前已暫停這一預覽，發言人告訴 9to5Google，他們正在「積極提升性能並精煉個性化體驗」。據悉，Google 將在準備好後重新推出「改進版 Daily Hub」。
由於這是公開預覽，Daily Hub 並未在每一部 Pixel 10 上出現—例如，筆者的 10 Pro XL 測試樣機就未能使用這項功能。另一位同事 Allison 曾經試用過 Daily Hub，根據她的印象，Google 暫時撤回這項功能可能是明智之舉：
如果語音翻譯在有用功能和噱頭之間徘徊，那麼 Daily Hub 更加傾向於噱頭領域。它與 Samsung 在其 S25 手機上推出的 Now Brief 類似，旨在快速總結一天的活動，以及根據近期的活動找到一些靈感。它在這方面的表現尚可；這或許是 Google 的 At a Glance 小工具的冗長版本，能提供天氣和即將到來的日曆事件的提示。但它在解讀我的 Google 搜索歷史時卻出現了一些令人困惑和搞笑的錯誤。我查找了我們的回收服務時間表，結果它卻誤解為我對一般的廢物管理感興趣，嗯，並不完全如此。
推薦閱讀
其他人也在看
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone 16優惠｜iPhone16限時減價！豐澤網店激減$600 / 京東最平$4,920入手
每年Apple的發布會都會成為科技與時尚界的焦點，而本年度的Apple發布會將於9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行，iPhone17系列即將推出！不少人也期待iPhone16系列會減價，現時已陸續有部份零售連鎖店及內地旗艦店正進行減價，最平$5,000內即可入手一部，打算以優惠價購入iPhone16的朋友，是時候要準備搶貨了！YAHOO著數 ・ 1 天前
小米AI眼鏡新增支付寶「看一下」支付功能
小米AI眼鏡發布1.2.31.0正式版固件更新更新，據了解，此次更新的功能包括發表會上提到的支付寶「看一下」支付功能，可以透過小愛喚醒掃碼支付，透過眼鏡的相機掃碼付款，無需手機。AASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Sony Xperia 10 VII 曝光：設計有新意的美型中階機？
相信外觀是許多人今時今日仍願意購買 Sony 手機的一大重要原因，不久前被日媒 SumahoDigest 曝光的 Xperia 10 VII 估計又將印證這一點。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 10 小時前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 7 小時前