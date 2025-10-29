Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Google 再次澄清 Gmail 密碼被盜傳聞：係過往既有外洩資料的彙整更新

一個多月前才剛剛發文強調 Gmail 保護機制強大而有效的 Google 今日再次於 X 發帖澄清，稱近日外界報導的「1.83 億組密碼外洩」並非針對 Gmail 的最新攻擊，而是過往既有外洩資料的彙整更新。該事件源於個資外洩免費核查平台 HIBP（Have I Been Pwned）資料庫最近新增的大量帳密集合，Google 表示這實際只是 HIBP 類平台常規的集中操作，而 HIBP 創立人 Troy Hunt 的表態也在一定程度上印證了 Google 的說法。

「根據這次輸出的結果，在我們檢查的 9.4 萬個樣本中，有 92% 的資訊以前都出現過，大多數來自我們過去載入的被竊資料集。」Hunt 在 blog 中如此寫道，「不過，有 92% 內容是之前見過的，就意味著有 8% 是新的資訊。這個比例雖然不大，但放到整體規模下仍相當可觀。」根據計算，首度在外洩記錄中出現的帳密約有 1,640 萬組。這雖然算不上有規模的攻擊，但仍值得用家警惕。

啟用 Passkey 或 2FA 更安全！

Google 在貼文中，仍建議使用者啟用 Passkey 通行密鑰或二階段驗證 2FA 等無密碼認證工具，減少被不法分子誘騙到登入資訊的可能。以下為數個獲第三方評測高分的密碼管理員工具，免費和收費的選擇俱備，有興趣的朋友可以自行選用。

