最近的人工智能發展中，Google 決定將其 AI 模型 Gemma 從 AI Studio 平台撤回，原因是有關該模型捏造內容的指控，而華為則正準備推出其時尚智能手機 Mate 70 Air，該機型配備先進的相機技術和出色的規格。

Google 表示，在一名共和黨參議員投訴該模型捏造有關她的嚴重刑事指控後，已將 AI Studio 平台上的 Gemma 撤回。Google 的官方新聞帳號在 X 上發文指出，公司已“看到報導稱非開發者試圖在 AI Studio 使用 Gemma 並向其提出事實性問題。”AI Studio 是一個供開發者使用的平台，並非普通消費者訪問 Google 的 AI 模型的常規方式。Gemma 被特別宣傳為開發者可用的 AI 模型家族，涵蓋醫療用途、編碼以及文本和影像內容的評估。

Google 表示，Gemma 本不應用作消費者工具，也不應用來回答事實性問題。“為了防止這種混淆，Gemma 在 AI Studio 上不再可用。開發者仍可通過 API 訪問。”Google 並未具體說明哪些報導促使 Gemma 被撤回，然而，周四參議員 Marsha Blackburn（R-TN）致信首席執行官 Sundar Pichai，指控公司誹謗和反保守主義偏見。Blackburn 在最近的參議院商業聽證會上也提到了這個問題，該聽證會涉及反多元化活動家 Robby Starbuck 對 Google 的 AI 誹謗訴訟，並聲稱 Gemma 在被問及“Marsha Blackburn 被指控強姦嗎？”時作出了虛假回應。

根據 Blackburn 的說法，Gemma 明顯回應稱 Blackburn “在她於 1987 年競選州參議員期間被指控與一名州巡警有性關係”，該巡警聲稱“她迫使他為她獲取處方藥，並且該關係涉及非自願行為。”它還提供了一系列假新聞文章來支持這個故事。這些說法完全不真實，甚至競選年份實際上是 1998 年。這些鏈接指向錯誤頁面和無關的新聞文章。從未出現過這樣的指控，也沒有這樣的人物，亦沒有這樣的新聞故事。這不是一個無害的“幻覺”。這是由 Google 擁有的 AI 模型製作和分發的誹謗行為。

這一情節聽起來很熟悉。儘管我們已經進入生成式 AI 繁榮的幾年，但 AI 模型與真相之間的關係仍然相當複雜。AI 聊天機器人假裝的虛假或誤導性答案仍然困擾著行業，儘管已經有所改善，但準確性問題仍然沒有明確的解決方案。Google 表示，它仍然“致力於最小化幻覺並持續改善我們的所有模型。”在她的信中，Blackburn 表示，她的回應保持不變：“在你們能夠控制它之前，應該關閉它。”

同時，包括 Samsung、Tecno、Apple 和 Motorola 在內的多家智能手機製造商今年均推出了纖薄手機，而華為也正在準備推出即將到來的 Mate 70 Air。該設備已在運營商的清單中洩露，最近的海報揭示了其設計，而最新的信息來自一位在小紅書的用戶，該用戶分享了 Mate 70 Air 的實拍圖片。Mate 70 Air 的顯示屏特徵為圓角，據傳將為 6.9 吋。我們可以看到自拍鏡頭的打孔攝像頭切口和圓潤的邊框，這些都延伸至側邊框。

背面配有圓形相機模組，似乎有三個傳感器。根據傳聞，Mate 70 Air 將帶來 1/1.3 英寸的主傳感器。Mate 70 Air 預計將厚度約 6 毫米，並有傳聞稱華為將保留常規的 nanoSIM 卡，同時也提供 eSIM 支持。該設備還預計將搭載 Kirin 9020 處理器，並配備高達 16GB RAM，並以 HarmonyOS 5.1 系統出廠。Mate 70 Air 將以黑曜石黑、羽毛白和金絲銀 brocade 三種顏色供應。

規格 數據 顯示屏大小 6.9 吋 主傳感器 1/1.3" 型 厚度 約 6 mm RAM 高達 16GB 顏色選擇 黑曜石黑、羽毛白、金絲銀 brocade

