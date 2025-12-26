Google 可能即將讓用戶首次更改 Gmail 地址

Google 可能最終會放寬其最嚴格的帳戶規則之一。根據一份官方的 Google 支援文件，使用者可能不久後就能在不創建新帳戶的情況下更改其 @gmail.com 地址。如果這項變更大規模推出，將會顛覆 Google 在其生態系統中對數字身份的處理。該文件透過 Google Pixel Hub Telegram 群組曝光，目前僅以印地語顯示。這一細節強烈暗示著印度優先發佈。Google 亦提到，訪問將會逐步推出，而非一口氣完成。

自 Gmail 發佈以來，Google 就將每個帳戶與一個永久電子郵件地址綁定。使用者雖然可以重命名個人資料，但實際的 @gmail.com ID 始終保持不變。該地址同時用作 YouTube、Drive、Photos 和其他服務的登錄方式。更改地址意味著必須重新開始。許多使用者為了避免帳戶遷移而接受舊的用戶名或尷尬的名稱，而另一些使用者則創建了次要帳戶作為變通方法。Google 從未為個人 Gmail 使用者提供過乾淨的解決方案。這份新文件標誌著該模式的明顯突破。

Google 表示，使用者將能夠在保持相同帳戶的情況下更換 Gmail 地址。這一變更不會影響所有現有數據。文件、照片、訂閱和設置將保持不變。更重要的是，Google 確認舊的 Gmail 地址將繼續有效。發送到兩個地址的電子郵件將會進入同一收件箱。實際上，這樣一來，使用者的帳戶便擁有了兩個 Gmail 身份。此功能有一些限制。Google 每 12 個月只允許更改 Gmail 地址一次，每個帳戶最多可進行三次更改。在切換之後，使用者在等待期間無法為該帳戶註冊另一個 Gmail 地址。這些限制反映了 Google 對身份變更的謹慎態度。

即便如此，這一時機帶來了明顯的風險。網絡罪犯經常利用新功能的混淆。更改 Gmail 地址會影響 Google 服務的登錄憑證，這使其成為一個誘人的網絡釣魚目標。使用者應對任何要求確認或更新 Gmail 地址的消息保持懷疑態度。要求登錄詳情的鏈接幾乎肯定是欺詐行為。Google 不會通過隨機電子郵件或第三方消息宣布重大帳戶變更。合法的選項僅會出現在官方的帳戶設置內。使用者可以通過訪問 my.account.google.com/google-account-email 來手動檢查可用性。如果該功能尚未到達他們，則該選項將不會出現。

目前 Google 尚未正式宣布該功能，具體細節可能在全球發佈前有所改變。儘管如此，這份文件指向了一個罕見的變革。這是 Google 第一次似乎準備讓使用者在不重新開始的情況下擺脫舊的 Gmail 身份。

