Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
目前仍僅支援英文。
或許大家現在已經很習慣去問 AI 從而代替輸入關鍵字去搜尋，因為可以更輕鬆，更有條理地取得需要的資訊。身為搜尋龍頭而且也大搞 AI 的 Google 也要跟上大趨勢，稍早前將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。
Google 的 AI 模式是由基於 Gemini 2.5 的 AI 搜尋功能，用戶只需提出問題，就能獲得AI 回覆兼可以繼續追問下去，進一步獲得更詳細的內容。AI Mode 之前在美國、英國及印度進行測試並正式推出，如今則向全球 180 個國家和地區推出，目前僅支援英文，稍後會支援更多語言。Google AI Mode 更加入更多「代理能力」（agentic capabilities）與個人化回應，例如想與朋友聚餐的話，只要提供人數、時間、食物偏好等資訊給 AI Mode，AI 就會根據用戶自動搜尋出合適的餐廳並提供訂位資訊，而 Google 提到有與 OpenTable、Resy、Tock、Ticketmaster、StubHub 等合作，意味日後用 AI Mode 也可以簡單地進行不同服務預約或購票，不過目前這個 AI 代理功能僅開放給美國的 Google AI Ultra 訂閱用戶，而且需透過 Labs 中的實驗功能才可使用。
