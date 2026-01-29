Google 在 Chrome 中推出 Gemini AI 助手 功能強化多任務處理能力

Google 正在為 Chrome 瀏覽器推出重大更新，將其轉變為一個 AI 驅動的助手，旨在幫助用戶多任務處理、加快瀏覽速度，並輕鬆完成複雜的在線任務。這些更新適用於 macOS、Windows 和 Chromebook Plus，並基於 Google 最先進的 AI 模型 Gemini 3。最大的變化在於 Gemini 在 Chrome 中的運作方式。助手現在不再在單獨的選項卡中打開，而是置於側邊面板中，並在所有選項卡中保持可訪問性。這樣，用戶可以在保持主要工作開啟的同時，要求 Gemini 總結內容、比較產品或同時整理來自多個網站的信息。

Google 表示，這種新的設置旨在減少選項卡過載和中斷。早期的測試者已經利用側邊面板來比較購物選擇、總結產品評論，並幫助整理繁忙的日曆，而無需離開正在工作的頁面。此次更新還帶來了與 Google 應用程序的更深層次整合，包括 Gmail、日曆、地圖、YouTube、Google Flights 和 Google Shopping。Gemini 現在能夠從電子郵件、日程安排和旅行搜索中提取上下文，以幫助用戶計劃旅行、草擬消息或更快地找到相關信息。

除了以上功能，Gemini 在 Chrome 中還引入了新的創意工具，其中之一是 Nano Banana，允許用戶直接在瀏覽器中編輯和轉換圖像。用戶可以在側邊面板中描述想要更改的內容，而無需下載圖像或切換選項卡。Google 表示，Nano Banana 可以幫助重新設計客廳、將圖表轉換為信息圖，或為創意項目生成視覺想法。該工具能在瀏覽器窗口中已顯示的圖像上工作，從而減少手動步驟。

另一個重要新增功能是支持連接應用。Gemini 現在可以結合不同 Google 服務的信息來完成任務。例如，它可以在 Gmail 中找到會議電子郵件，檢查航班選擇，並草擬一封告知同事到達時間的消息。用戶可以在 Gemini 設置中自由開啟或關閉這些整合功能。未來幾個月，Google 計劃將個人智能功能引入 Chrome。該功能允許 Gemini 記住先前互動的上下文，以提供更量身定制的回應。用戶必須選擇加入，並可隨時斷開應用的連接。

對於美國的 AI Pro 和 Ultra 訂閱者，Google 正在推出 Chrome 自動瀏覽 2，這是一個可以代表用戶處理多步任務的代理功能。自動瀏覽能夠研究航班和酒店、填寫表格、收集文件、管理訂閱，甚至幫助續訂許可證。該系統還可以分析圖像以識別物品，並在設定的預算內購買類似產品。若獲得許可，它還可以使用 Google 密碼管理器來完成需要登錄的任務。Google 表示，自動瀏覽設計了安全措施，並會在進行購買或發布內容之前暫停以詢問確認。

這些更新標誌著 Google 向代理網絡的推進，瀏覽器不僅僅是顯示頁面，而是幫助用戶更快地完成任務。

