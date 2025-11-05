Google 在 Chrome for Android 及 iOS 推出 AI 模式，增強互動搜尋體驗

Google 最近在增強其 AI 模式方面取得了重大進展，特別是在 Android 和 iOS 平台的 Chrome 中進行整合。這一發展緊隨之前在桌面版本上推出的 AI 模式，旨在為用戶提供更互動和高效的搜索體驗。新的 AI 模式快捷方式現在可以通過導航至 google.com/aimode 訪問，該按鈕在新標籤頁的搜索欄下方顯著顯示。這個藥丸形狀的按鈕稍微提高了搜索欄的高度，並與一個「隱私模式」按鈕搭配，兩者均設有獨特圖標以便於識別。

這一功能最初於上個月推出，目前已在美國正式可用，並計劃擴展至 160 個新國家和支持更多語言，包括印地語、印尼語、日語、韓語和葡萄牙語。這樣的可及性擴展凸顯了 Google 致力於使其 AI 功能更普遍可用，以迎合多樣化的全球受眾。

此外，Google 還增強了 AI 模式的代理預訂能力，此功能首次於八月宣布。用戶現在可以利用 AI 模式通過指定各種參數如聚會人數、日期、時間、地點和喜愛的菜系來進行餐廳預訂。此功能利用 Project Mariner 的實時網頁瀏覽能力，在網絡上搜索合適的匹配，顯著簡化了預訂過程。

除了餐廳預訂外，Google 還擴展了 AI 模式下可用的服務範圍，包括活動票務購買和美容健康預約。這一擴展最初僅限於 Google AI Ultra 訂閱用戶，但現在已向所有參加「AI 模式中的代理能力」實驗的用戶開放。值得注意的是，AI Pro 和 Ultra 訂閱用戶將受益於更高的預訂上限，從而提供更強大的用戶體驗。

隨著 AI 模式的持續演變，這些功能的整合進入日常任務，顯示出 Google 提升用戶與技術互動的雄心。通過將先進的 AI 能力與實際應用相結合，Google 正在為用戶如何與搜索引擎互動以及通過數字方式管理日常活動設定新的標準。

此外，AI 模式在 Chrome 中的推出標誌著朝向更個性化和高效的瀏覽體驗的轉變。能夠直接從搜索界面預訂餐廳和約會，不僅節省了時間，還減少了用戶為完成簡單任務而需在多個平台之間切換的需要。這種無縫整合可能會吸引那些在數字互動中尋求便利的用戶。

隨著這些功能在全球的推廣，Google 有望重新定義在線互動和用戶參與的格局。該公司的重點在於增強 AI 功能，反映了技術中的一個更廣泛趨勢，即人工智能日益成為日常生活的不可或缺的一部分。

