Google 4﹒2星好評！他讚１低調夜市便宜又好吃，在地人認證：勝過饒河、寧夏

台灣夜市文化豐富多元，不僅是當地人的美食天堂，更吸引無數國際遊客慕名而來。然而，對於經常光顧雙北夜市的老饕來說，熟悉的味道難免有些疲乏。近日，一位網友意外發現三重區的三和夜市，不僅食物美味實惠，環境更勝於知名的饒河街夜市，引發熱烈討論，讓人重新審視這個低調的美食寶地。
三和夜市食物便宜又好吃
一名網友在Threads發文表示，身為雙北夜市常客的他，已經逛到很膩，最近被朋友邀約去逛三重的三和夜市，讓他驚喜不已，「東西真的是便宜又好吃，長度跟饒河夜市有得拚」，而且攤位種類豐富、少有重複，最難得的是不會過於擁擠，讓人逛得舒適自在，因此他推薦住在台北的人可以前往一探究竟。
▲三和夜市攤販多元。（圖片來源：快樂的過每一天）
看更多：１元地瓜球、３元水餃！網友激推全台10大銅板小吃，「第１名」皮薄餡多爆排隊
在地人推薦三和夜市
網友的推薦文一出，立即引來眾多三重在地人的迴響，紛紛表示，「三重人路過，東西是真的好吃又便宜」「真的好逛！勝過饒河、寧夏」「寧夏吃的太少，饒河太擠，三和夜市真的剛剛好」「便宜又好吃的台北夜市代表」。
三和夜市Google評論4.2顆星
三和夜市是位於新北市三重區中央北路的夜市，總長度約800公尺，實際查看Google評論可發現，三和夜市在26410則評論中平均獲得4.2顆星，造訪過的人紛紛表示，「很長逛很久的夜市，美食也很多，但肚子只有一個」「就在捷運站的出口附近，坐捷運來很方便。吃的選擇性很多，總可以找到一樣想要嘗試的食物」「三和夜市假日人潮非常多，但有很多攤都很好吃，像是萬粒肉圓、烤杏鮑菇、阿文扁食湯圓、武大郎蔥仔餅」。
▲三和夜市位於捷運台北橋站附近。（圖片來源：Google map）
三和夜市
地址：新北市三重區中央北路
時間：週一至日17：00～00：00
