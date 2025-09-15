Google５星好評不能信？內行教如何找出好餐廳：超過這星數恐為假評價

現代人選擇餐廳、店家時，通常會先上網查評論，但隨著店家紛紛祭出「好評優惠」等行銷手法，Google評論的公信力備受質疑。近日就有網友在PTT發文抱怨，Google５星好評因商家「洗評價」，已經失去參考價值。文章曝光後，不少網友建議，店家負評往往較具真實性，可作為消費者選擇的重要參考指標。

Google評論可信嗎

一名網友在PTT以「現在已經沒辦法相信Google評論」為題發文表示，朋友為了避免出門踩雷，不管是住宿、玩樂還是吃飯，必定先查看Google評論，再決定要不要去，即便是臨時覓食或找間咖啡廳休息，也會經過嚴格把關。

然而原PO認為，這樣的行為相當費時費力，尤其在疲憊、飢餓時更顯困擾。而且現在許多店家還會推出打卡評論送優惠的活動，使得評論的可信度大幅降低，只能去看最低分的抱怨，才感覺比較真實。「大家覺得呢？現在的Google評論機制還有參考的價值在嗎？」

Google評論僅供參考

對於評論制度失靈，網友們感到認同，「現在有時候都不看，踩雷就算了」「參考就好，多少都有洗的成分在」「洗５星的超多」「現在太多餐廳給好評就送東西，的確我也感覺越來越沒參考性」「會參考，但不是完全」。

判斷Google評論真假技巧

許多網友也分享自己判斷Google評論真假的方法，包含觀察星數跟負評，「我會先看評論數，再看最新的低分評論」「評價多到異常且都是簡單好評的，我都當作是打卡送東西」「４～4.5分最穩，超過4.5分多半都炒的」「負評都是真的，正評不一定真實」「優先參考負評，除非是很明顯來亂、故意打低的不參考」「4.2～4.3分的最準，什麼4.6分、4.8分以上破千則評論８成都是洗的」。

▲有些餐廳會推出「５星好評送優惠」活動。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

