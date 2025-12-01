兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
Google 官方確認 Nano Banana Pro 限制用量至每日兩張，再多要課金了
看來也會限制 Gemini 3 Pro 的免費使用量。
近期相信大家都有試 Google 的生成圖片功能 Nano Banana Pro 吧！可以生成各樣圖片而且好好支援繁體中文，的確好玩，但也為 Google 帶來壓力。據報 Google 正在限制 Nano Banana Pro 的免費使用量，免費用戶由之前每日可成生三張圖片變成兩張。
Engadget 報導 9to5Google 發現了 Google 一份支援文件，指出免費用戶目前由每日只可生成三張圖片變成兩張。Google 表示現時「影像生成與編輯的需求量變得非常高，使用限制可能會頻繁的變動，並會每日重置。」，而且看來也會限制 Gemini 3 Pro 的免費使用量，文件指免費用戶的基本使用權限會「每日有限制而且可能會頻繁變動」，而現時 Gemini 3 Pro 的免費用戶每日可使用五次 Prompt。如果經常要用 Nano Banana Pro 的朋友，可能真的要考慮「課金」訂閱 Google AI Pro 或 AI Ultra 計劃，以方便使用更多次數的 Nano Banana Pro 功能了。
