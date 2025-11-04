低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Google 將停止對 Android 8.0 及以下版本的 Android Auto 支援
在汽車行業中，與科技領域相似，舊的技術總是被新的技術取代。隨著科技的迅速發展，過時的系統不可避免地會變得不再適用。Google 目前正在逐步停止對運行 Android 8.0 (Oreo) 及以下版本的 Android Auto 支援。這意味著仍依賴於 2017 年發佈的 Android 8.0 智能手機的用戶，將在最新的應用程式更新後無法再使用 Android Auto。
停止對 Android 8.0 和 8.1 的支援的決定已經醞釀了一段時間。Google 在 2022 年最初將 Android Auto 的最低要求提高至 Android 8.0，並計劃在 2024 年 7 月進一步提升至 Android 9.0。儘管這一變化的實施經歷了一些延遲，但隨著 Android Auto 15.5 測試版在 2025 年 10 月的發佈，新的最低軟件要求已經嚴格執行。擁有 Android 8.0 和 8.1 設備的用戶將無法再獲得此應用的未來更新和功能。
根據最新的 Android 分佈數據，目前僅有 1% 的活躍 Android 設備仍在運行 8.0 版本，而 3% 的設備則在使用 8.1 版本。一旦 Android Auto 15.5 正式發佈，這些舊設備將不再符合任何更新的資格，這將使其用戶無法獲得新功能、錯誤修復和系統改進。最近，Android Auto 引入了兩項有助於增強車載信息娛樂系統通話體驗的功能，突顯了持續更新應用的重要性。
沒有更新，舊版 Android 設備最終將失去功能，因為 Google 將逐步退役早期版本的應用。用戶無法簡單地選擇放棄更新；他們需要保持應用的最新狀態，才能享受其不斷演進的功能。儘管舊設備目前仍能正常運行 Android Auto，但不可避免地會出現需要更新或後端變更的情況，這將使其無法與該服務兼容。根據 Google 以往的支援趨勢，預計這一變化將於 2026 年中期生效。
為了繼續享受 Android Auto 的功能和優勢，用戶被鼓勵升級至支持最新軟件版本的新 Android 設備。這一升級對於確保長期使用和獲得 Google 持續支援至關重要。隨著科技的不斷演進，保持軟件更新的最新狀態對於維持與增強駕駛體驗的應用和服務的兼容性變得至關重要。
此外，從舊版本 Android 的轉變不僅影響個別用戶，還影響依賴最新功能和改進的應用生態系統。隨著 Google 推進其 Android Auto 的計劃，公司強調用戶需要適應科技變化的需求。這一變化是科技行業中一個更大趨勢的一部分，舊系統正在系統性地被淘汰，以便為新的創新鋪平道路。
此外，這一轉變的影響超越了應用功能。隨著汽車行業越來越多地將先進技術集成到汽車中，對於無縫連接和用戶體驗的需求比以往任何時候都要高。Android Auto 作為智能手機與車輛信息娛樂系統之間的重要橋樑，使用戶能夠在駕駛時訪問導航、音樂和通訊工具。對舊設備的支援終止可能促使用戶考慮升級智能手機，不僅僅是為了 Android Auto，而是為了整體提升他們的車載體驗。
此外，隨著 Google 繼續創新並推出新功能，預計未來的更新將提供更大的與車輛系統的整合，讓駕駛體驗更加安全和愉悅。這包括語音識別、用戶界面設計和與更廣泛應用程序的兼容性等方面的改進。因此，堅持使用舊設備的用戶可能會錯過能夠提升他們日常通勤的重大進步。
另外，值得注意的是，汽車行業也在迅速演變，許多製造商現在提供配備內建 Android Auto 和其他智能技術的車輛。這一向智能車輛的轉變反映了將科技融入日常生活的更大承諾，進一步強調了保持設備更新的重要性。
