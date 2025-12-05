Google 將於 Pixel Watch 新版應用程式中新增雙指捏合手勢，支持接聽電話及拍照

根據最新報導，Google 正在為其 Pixel Watch 增加更多手勢支持，這一消息是在最新版本的 Pixel Watch 應用程式拆解中揭示的。未來，該公司將會添加雙重捏合手勢，這一手勢將用於接聽電話、互動通知以及拍攝照片。

此外，手腕轉動手勢也將重新回歸（這一功能在 Wear OS 3 之前是可用的）。這些手勢將使用戶能夠透過簡單的手腕轉動來靜音來電和關閉提醒通知。雖然 Google 明顯在積極開發這些功能，但其具體推出時間仍然不明，尚不清楚這些功能是否會作為 Pixel Drop 的一部分，或僅會在下次大規模的 Wear OS 更新中推出。

