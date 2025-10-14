Google 將 Nano Banana 整合入 NotebookLM、Photos 及搜尋工具

上線即大紅的 Nano Banana AI 圖像生成、編輯器現在被 Google 應用到了更多領域，NotebookLM、Photos 及搜尋工具都將整合相關功能。其中 NotebookLM 的變化最為明顯，Nano Banana 會為其帶來白板、水彩畫、復古印花、傳統、紙藝、動漫共 6 種全新影片概覽樣式。它還能基於來源內容生成情境化插圖，並提供製作 Briefs 微影片的選項。根據官方說法，這次以 AI 為主的更新會於本週內率先向 NotebookLM Pro 訂戶推出，「未來幾週」再擴展到所有用家。

而 Google 搜尋工具在整合 Nano Banana 以後，就能根據使用者的提示語對現有圖像進行風格化再創作，透過 Lens 拍到的內容也能用 AI 進行編輯。這部分新功能暫時只在美國英語版的搜尋中可用，不過 Google 表示其它國家和語言很快也將加入。至於 Photos，官方只是確認了 Nano Banana 將在「幾週內」整合。具體細節有待確認，但估計應該跟保存圖片的編輯有關吧。

