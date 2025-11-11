最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Google 對持續耗電 App 推出「红牌」警告
文章來源：Qooah.com
近期，Google 發佈 APP 品質新指南，主要是進一步遏制App過度消耗手機電量的問題，提升裝置續航表現。
新規則主要是在 Wake Locks 功能上進行技術治理，該功能雖然允許 APP 在屏幕關閉後仍然維持 CPU 運行，但會因為部分 APP 濫用該功能從而導致手機無法進入深度休眠狀態，從而導致電量異常消耗。
現在新規進行限制，手機端 APP 如果在24小時內以無正當理由累計喚醒裝置超過 2小時，就會被判定為過度耗電。
對於穿戴裝置要求更加嚴格，只要在會話期間每小時耗電量超過裝置總電量的4.44%，就會被判定為過度耗電。
對於違規的 APP 會面臨雙重處罰。第一項是在 Play Store 詳情頁增加醒目標籤，用於提示用戶該 APP 會加速電量消耗。第二項是將 APP 的商店推薦位、排行榜等核心曝光渠道的權重進行系統性調低。
Google 的新規首次將 Wake Locks 濫用問題納入可量化、可執行的技術監管框架，直擊用戶體驗痛點，提升裝置的續航。新政策將於2026年3月1日正式生效。
