Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯
持續自動翻譯，不會中斷。
大家有用 Google 的 Circle to search 功能嗎？小編不時使用，尤其是在 IG 上看到一些想買的外國小物時，就可以用此功能，知道是什麼以及找到在那裡買。最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。
Google 表示翻譯是 Circle to search 最常被使用的功能之一，但以往用戶遇到要轉頁面，例如捲動未完的網頁時，就需要先退出，然後捲動到要瀏覽的位置再啟動 Circle to search 功能。不過是次更新後，使用 Circle to search 進行翻譯時，可按「scroll and translate」就可一邊捲動頁面，一邊進行翻譯。甚至是切換應用程式時，螢幕上的文字都會持續自動翻譯，不會中斷。Google 進一步表示，這項更新將於本週起率先在部分 Samsung Galaxy 裝置 上推出，並陸續擴展至更多 Android 裝置，手上有 Samsung Galaxy S24 系列或 Galaxy Fold7 摺屏手機的朋友，可密切留意更新首先嘗鮮。
