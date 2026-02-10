Google 推出新工具 加強個人隱私保護

隨著安全上網日的到來，Google 宣佈對其數位安全套件進行重大擴展。這家科技巨頭為其「關於你的結果」儀表板推出了強大的更新，並簡化了非自願明確影像的移除流程。這些增強功能為用戶提供了更強大的保護，抵禦身份盜竊和個人隱私侵犯。透過自動化敏感數據的發現，Google 旨在減輕用戶在保護數位足跡方面的手動負擔。

最初，「關於你的結果」工具的目標是基本的聯絡資訊，例如電話號碼和實際地址。新的更新顯著擴大了這一範圍，現在用戶可以監控更高風險的政府識別碼，包括駕駛執照、護照號碼和社會安全號碼。這一變化有效回應了人們對身份詐騙日益增長的擔憂，以及不法分子通過搜尋引擎輕易獲取敏感數據的問題。

要利用這些新功能，用戶需打開 Google 應用程序，然後點擊帳戶個人資料照片。選擇「關於你的結果」進入隱私中心。如果是首次使用，則需點擊「開始使用」，輸入希望追蹤的個人聯絡資料。應用程序隨後會提示用戶添加特定的政府身份證號碼以進行持續監控。一旦確認這些資料，Google 將負責自動掃描搜尋結果，並在檢測到匹配時發送通知。儘管從搜尋結果中移除內容並不會從整個網絡中刪除數據，但這能在公共發現上建立起重要的屏障。

Google 也在革命化受害者處理非自願明確影像的方式。該公司簡化了報告界面，使之更直觀且減少用戶的壓力。用戶只需點擊特定影像上的三個點並選擇移除結果，然後選擇類別即可：例如「顯示了我的性影像」。效率是此更新的核心部分。之前，受害者經常需要逐一報告每個影像，這是一項繁重的任務。現在，Google 允許用戶通過單一表單批量提交請求，選擇多個影像並一次性提交。

「關於你的結果」中心也作為這些請求的集中追蹤站。Google 在其博客文章中提到，移除現有內容只是解決方案的一部分。為了提供更全面的保護，新的流程允許用戶自願選擇主動過濾任何可能在類似搜尋中出現的額外明確結果。除了簡單的移除，這家科技巨頭還專注於長期安全和受害者倡導。新的主動過濾系統確保一旦內容被標記，類似結果在出現之前便被阻擋，這有助於阻止有害內容重新上傳後的再受害循環。

Google 還在該工具中整合了專業支持組織的直接鏈接，受害者可以立即獲得提供情感和法律指導的資源。用戶還會在請求狀態變更時收到電子郵件通知，隨時了解最新情況。這些新功能目前正在向美國用戶推廣，並計劃在不久的將來擴展到國際市場。

