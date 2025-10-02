韓國反華示威升溫 李在明：嚴打威脅遊客行為
Google 推出 Gemini for Home、新款 Nest 攝像頭及 Google Home 喇叭
Google 正在將其 Gemini AI 引入智能家居，推出名為 Gemini for Home 的新服務。此外，該公司還發佈了幾款新相機和一款新揚聲器，為用戶帶來全新的使用場景。
新款 Nest Cam Indoor（第 3 代）、Nest Cam Outdoor（第 2 代）和 Nest Doorbell 都配備了更佳的感應器，視頻解析度提升至 2K，並支持 HDR。Google 表示，解析度的提升對於獲得良好的 AI 結果至關重要。
這些相機能夠發送帶有文字描述（例如「狗從遊玩圍欄跳出」）和事件短片的警報。如果需要查找過去的某個瞬間，無需手動滾動數小時的視頻——Ask Home 功能可以回答一些棘手的問題，例如「客廳的花瓶發生了什麼？」最後，Home Brief 將提供一個快速摘要，壓縮數小時的影像。
功能
描述
AI 通知
發送事件的文字描述和視頻短片
視頻歷史搜索
快速查找過去的事件
AI 描述
提供事件的文字說明
Home Brief
快速總結事件的影像
新高解析度感應器還有其他優點，例如可以放大以聚焦於感興趣的區域。此外，Gemini for Home 會在每個警報中提供放大的動畫預覽。Google 還將這一代 Nest 相機的事件視頻歷史從 3 小時擴展至 6 小時，這是由每個事件的 10 秒短片和事件描述組合而成。
這些相機還具備更寬的光圈，因此能在黎明和黃昏時期保持全彩模式的時間更長。當然，它們還配備了紅外 LED 燈以支持夜視功能。
Nest Doorbell 擁有額外寬的視野，Nest Cam Indoor 和 Nest Cam Outdoor 的視場角為 152°，而 Nest Doorbell 則具備 1:1 的影像長寬比和 166° 的視場角，能夠同時看到地面的包裹和門口的人的面部。Outdoor 相機和 Doorbell 的防護等級為 IP65，因此能夠抵禦風、雨和雪。
Nest Cam Indoor 售價為 $100 / 約 HK$ 780，Nest Cam Outdoor 售價為 $150 / 約 HK$ 1,170（也可作為 2 件裝以 $250 / 約 HK$ 1,950 購買）。這些產品可在 Google Store 和美國、加拿大、澳大利亞、日本、英國、愛爾蘭、法國、德國、意大利、西班牙、比利時、瑞士、奧地利、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典和芬蘭的合作零售商處購得。
Nest Doorbell 目前僅在美國和加拿大發售，售價為 $180 / 約 HK$ 1,404。需要注意的是，Gemini for Home 的功能首先在美國、加拿大、英國、愛爾蘭和澳大利亞可用，新的市場將在 2026 年初加入。
如果身處美國，Google 與 Walmart 合作發佈了兼容 Gemini for Home 的 onn 品牌相機。onn Camera Wired 售價為 $23 / 約 HK$ 180，而 onn Video Doorbell Wired 售價為 $50 / 約 HK$ 390。
Google 還推出了一款專為 Gemini for Home 設計的新款 Home Speaker，它能播放 360° 音頻，並擁有內置處理器以加快 AI 互動速度，還配有 RGB LED 環形燈，顯示 Gemini 何時在聆聽、思考、推理或回應，以及何時處於 Gemini Live 模式。
以前的 Google Home 揚聲器可以進行立體聲配對。新型號還支持連接 Google TV Streamer 4K，並可以混合搭配 Home 和 Nest 揚聲器以實現多房間音樂播放。
這款專為 Gemini for Home 打造的 Google Home Speaker 將於 2026 年春季上市，售價為 $100 / 約 HK$ 780。它將在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、比利時、瑞士、奧地利、日本、澳大利亞和新西蘭推出。
