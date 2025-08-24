Google 推出「My Pixel」應用程式以取代 Pixel Tips

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Google 最近開始推出「My Pixel」應用程序，以取代原有的 Pixel Tips 功能。
根據更新後的說明，「Pixel Tips 現已成為 My Pixel：現在可以在一個地方獲取量身定制的提示、支持和獨家優惠。」舊的燈泡圖標被替換成一部看似普通的 Pixel 手機（由於相機條的狹窄度，這部手機可能是 Pixel 9a，但顏色明顯是 Pixel 10 的新 Indigo 藍）。
應用的主頁標籤（底部的高欄）顯示了一系列卡片和輪播，首先是一個「認識 Pixel 10 系列」的推廣（在我們的 Pixel 9a 上）。同時，「發現更多關於 Pixel 的內容」部分鏈接到 Best Phones Forever 的視頻。
提示標籤基本上是舊的主頁。Google 強調了相機和 Gemini，並設有一個入門部分，包括基本知識、導航和個性化。
「充分利用您的 Pixel」鏈接到高級類別，包括：相機、照片及視頻編輯、創意工具、通信、筆記及錄音、音樂及遊戲、Gemini 和日常工具。
最後，有一個「探索更多提示」的部分，包括：個人安全、健康與福祉、安全與隱私、無障礙功能、高級功能和手錶。
支持標籤顯示所有設備，包括保修信息。與 Google 商店的「設備」頁面類似，可以查看 IMEI，並鏈接到查找設備、開始維修和聯繫支持。
最後，「商店」標籤則提供一個完整的 store.google.com 界面，但設計上更為友好。用戶可以通過這個界面完整購買產品，並且添加到購物車的任何產品都會在網頁上反映出來。
版本 7.0.73.795998032 現在已在 Play Store 上推出，尚未廣泛可用。
