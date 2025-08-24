Google 新款 Gemini 智能音箱顏色選擇及功能介紹

根據最新報導，Google 即將推出的 Gemini 智能音響將會有四種顏色，並實現一項長久以來承諾的功能，當然也會使用 Gemini Live。

在本週的 Pixel 10 發佈活動中，Google 不經意地暗示了這款新智能音響的到來。這款類似 HomePod Mini 的設備在使用 Gemini 響應時發出閃爍的燈光，儘管並未正式提及，但無疑讓人感受到這是對即將推出產品的暗示。

目前尚不清楚這款新的 Gemini 智能音響何時會正式發佈，但一份新報告可能揭示了 Google 的部分計劃。

根據 Android Headlines 的報導，這款尚未命名的 Gemini 智能音響將在發佈時提供四種顏色，包括黑色、白色、淺綠色和鮮紅色。顏色名稱可能會與 Google 的 Pixel 設備相一致，但目前尚不明朗。

報導還提到，這款音響將支持 Gemini Live，這項功能的支持並沒有懷疑，並且將具備多種智能家居功能，例如設備控制、音樂播放等，還會有來自現有 Google Home 和 Nest 音響的多種選項，如監聽破碎玻璃或警報的能力。它還將支持作為 Matter 中樞，與現有的智能音響類似。

報導中還提到，長期期待的將 Gemini 智能音響與 Google TV 配對的功能，將最終實現「空間環繞聲」。這項功能已經籌備多年，原本預計可以與 Nest Audio 配合使用，但在去年 Google TV 播放器推出時卻未能實現。

