Google 為 Pixel 手機推出全新 Android 介面更新

本月的 Google Pixel 更新帶來了公司全新 UI 設計的更廣泛推廣。從今天開始，Google 將把其 Material 3 Expressive 設計語言帶到 Pixel 6 及更新版本的設備，還有 Pixel Tablet。

Google 在五月首次揭示了這一年輕化的新設計語言，並在上個月隨 Android 16 的 Pixel 10 手機推出。除了更色彩繽紛、圓潤的外觀外，Material 3 Expressive 還引入了更多個性化選項，例如類似 iPhone 的來電卡片，允許用戶為聯絡人創建自定義來電畫面。

除了這次的推廣，Google 還為 Pixel Buds Pro 2 帶來了一系列新功能，這些功能在上個月的 Made by Google 活動中進行了預覽。其中包括自適應音頻（Adaptive Audio），這項功能會根據環境中的聲音自動調整音量，還有一個新功能，能自動降低突發的高音量，以保護聽力。此次更新還在與 Gemini 互動時添加了背景噪音減少功能，並能通過點頭或搖頭來接受或拒絕來電。

Google 也將開始在 Pixel Watch 或 WearOS 設備上自動顯示地圖，當用戶在手機上啟動步行或騎行導航時，方便用戶在不拿出手機的情況下輕鬆查看路徑。這些專屬於 Pixel 的更新現在已經開始推廣，並將在接下來的幾周內持續進行。

此外，一些其他調整也將針對更廣泛的 Android 設備推出，包括能與朋友共享藍牙音頻、在 Gboard 中訪問 AI 驅動的寫作建議，以及在 Emoji Kitchen 中收藏自己的創作。還推出了重新設計的快速分享菜單，使用戶能夠在發送和接收文件之間輕鬆切換，並推出了一款新應用 Androidify，利用 AI 通過自拍和提示創建自己的 Android 機器人。

