焦點

本周後期或有低壓區發展

TechRitual

Google 為 Pixel 手機推出全新 Android 介面更新

Techritual.com

本月的 Google Pixel 更新帶來了公司全新 UI 設計的更廣泛推廣。從今天開始，Google 將把其 Material 3 Expressive 設計語言帶到 Pixel 6 及更新版本的設備，還有 Pixel Tablet。

Google 在五月首次揭示了這一年輕化的新設計語言，並在上個月隨 Android 16 的 Pixel 10 手機推出。除了更色彩繽紛、圓潤的外觀外，Material 3 Expressive 還引入了更多個性化選項，例如類似 iPhone 的來電卡片，允許用戶為聯絡人創建自定義來電畫面。

除了這次的推廣，Google 還為 Pixel Buds Pro 2 帶來了一系列新功能，這些功能在上個月的 Made by Google 活動中進行了預覽。其中包括自適應音頻（Adaptive Audio），這項功能會根據環境中的聲音自動調整音量，還有一個新功能，能自動降低突發的高音量，以保護聽力。此次更新還在與 Gemini 互動時添加了背景噪音減少功能，並能通過點頭或搖頭來接受或拒絕來電。

Google 也將開始在 Pixel Watch 或 WearOS 設備上自動顯示地圖，當用戶在手機上啟動步行或騎行導航時，方便用戶在不拿出手機的情況下輕鬆查看路徑。這些專屬於 Pixel 的更新現在已經開始推廣，並將在接下來的幾周內持續進行。

此外，一些其他調整也將針對更廣泛的 Android 設備推出，包括能與朋友共享藍牙音頻、在 Gboard 中訪問 AI 驅動的寫作建議，以及在 Emoji Kitchen 中收藏自己的創作。還推出了重新設計的快速分享菜單，使用戶能夠在發送和接收文件之間輕鬆切換，並推出了一款新應用 Androidify，利用 AI 通過自拍和提示創建自己的 Android 機器人。

推薦閱讀

其他人也在看

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查

香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查

知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。

Bloomberg ・ 22 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉

Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉

日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制

改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制

據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...

BossMind ・ 1 天前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～

Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務

鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務

《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。

AASTOCKS ・ 3 小時前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！

iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！

想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！

Yahoo Food ・ 1 天前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性

54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性

想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款

「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款

奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展

中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展

【彭博】— 知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。

Bloomberg ・ 3 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」

林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」

林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？

全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？

17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院

【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院

有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰

特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰

【彭博】— 美國總統特朗普連續第二天對在北京迎接八方來賓共襄閱兵盛舉的中國領導人習近平表達了不滿，讓人不禁意識到世界兩強在貿易、科技及其它諸多領域的緊張關係仍然沒有消弭。

Bloomberg ・ 7 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權

據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權

據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。

AASTOCKS ・ 19 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相

胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相

胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋

Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋

Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！

Yahoo Style HK ・ 1 天前