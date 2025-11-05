Google 為 Pixel 10 系列推出 Sounds 3.3 更新，新增鈴聲和通知音效

最近 Google 的發展包括對 Pixel 系列的更新，特別是透過 Sounds 應用程式引入新鈴聲、通知音效和鬧鐘聲。這次更新是持續改善用戶體驗的一部分，旨在提升其設備的整體表現。

此外，Pixel 10 系列也透過 Sounds 應用程式的更新獲得了一組新音效。這次更新的版本號為 Sounds 3.3 (825845788)，提供了 Material 3 Expressive 的重新設計，涵蓋了聲音震動、鈴聲警報、通知警報和預設鬧鐘聲等類別。每一個包含 11 組的音效都從彩色漸變封面轉變為與 Pixel 色彩調色板相符的抽象藝術作品。此次更新還包含了一些小幅的視覺增強，例如上方應用程式欄的間距改善和三個點的溢出菜單位置調整。

此外，名為「Sound Matters」的音效合集，精心錄製和策劃自世界各地，新增了 18 個新選項。這個合集強調了與地球的共同聯繫，去年首次推出。新的鈴聲包括「蟬鳴」和「杜鵑鳴」，皆錄製於野生北海道。通知音效則包含「黑面鵯」和「青蛙叫」，而鬧鐘聲則包括「棕耳鶥」和「黎明合唱」，同樣是在同一地區錄製。

另外，雖然 Sounds 3.3 (825845788) 更新目前正在向 Pixel 10 系列推出，但它最近才開始出現在舊款 Pixel 設備上。用戶在 Google Play 商店遇到了一個錯誤，使得系統應用程式無法顯示在可用更新列表中。因此，用戶可能需要直接訪問 Play 商店以獲取 Sounds 應用程式的更新，該應用可以在以下鏈接找到：Google Play 商店 - Sounds 應用程式。

