移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
Google 為 Pixel 10 系列新增「敏感眼睛」顯示 PWM 設定
智能手機顯示器的 PWM 刷新率可能是大多數人從未考慮過的，但對某些用戶來說，這個參數卻至關重要。因此，Google 在其 Pixel 10 系列中引入了一個「敏感眼睛」設置，旨在提高需要此功能的用戶的體驗。
PWM 代表「脈寬調製」，這是一種顯示技術，通過快速閃爍來調整屏幕的亮度。這種閃爍速度通常非常快，以至於人眼無法察覺，但卻能影響到顯示效果。如果曾經看到過顯示器上出現黑線，那是由於 PWM 刷新率引起的。
儘管大多數人不會關注這一點，但低 PWM 刷新率可能會導致某些用戶感到不適、眼疲勞甚至身體不適。各款手機的 PWM 表現各異，但一般來說，較高的 PWM 刷新率能夠減少對敏感用戶的不適。此前，Google 在 Pixel 設備上提供的 PWM 刷新率一直保持在 240Hz。
然而，在 Pixel 10 中，Google 為需要此功能的用戶提供了提升顯示器 PWM 刷新率的選項。根據 Android Central 的 Nick Sutrich 的詳細報導，「調整亮度以適應敏感眼睛」設置將 PWM 刷新率提升至 480Hz。雖然這一數據仍然遠低於某些品牌，如 honor 等手機所提供的 3,000 以上的刷新率，但這已經是朝著正確方向邁出的一大步。
Google 對此設置的簡要描述為：
調整發射頻率以改善敏感眼睛的觀看體驗。
該設置適用於整個 Pixel 10 系列，但據悉僅在 Pixel 10 Pro Fold 的內部顯示器上生效。
