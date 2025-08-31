Google 發佈全新優化的 Quick Share 功能

Google 最近一直在努力改善其 Quick Share 功能。該公司已經實現了 Android 設備與 Windows PC 或 Chromebook 之間的快速文件傳輸。根據報導，Google 目前也在開發能夠與 iOS 和 macOS 設備共享文件的功能。

在最新的 Quick Share 更新中，部分用戶已經收到了一個新的界面，這個界面與運行 One UI 8 的 Samsung 設備非常相似。最顯著的改變是新增了「發送」和「接收」模式的區分，屏幕底部有一個按鈕可以在兩種模式之間切換。

啟動 Quick Share 後，默認顯示為接收模式。此模式現在更突出地顯示了設備名稱，同時來自其他用戶的文件傳送請求也變得更加明顯和易於訪問。至於發送標籤，現在整合了一個文件選擇器，允許用戶從設備中選擇多個文件，並且這些文件不必是相同的類型。發送文件之前，還可以查看預覽。

