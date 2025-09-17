港片告急？電影金像獎入圍有危機
Google 發佈新款 Rope Wristlet 配件供 Pixel 手機使用
Google 最近效仿 Apple，為 Pixel 手機推出了一款新的 Rope Wristlet，這是在 Apple 發佈 iPhone 17 的同時推出的跨體背帶之後的又一舉措。
Rope Wristlet 本質上是一條聚酯纖維繩，一端配有一個登山扣，可以夾在手機與手機殼之間的 D 型環上。雖然 Google 將這款配件宣傳為 Pixel 的附加產品，但技術上它也可以用於任何智能手機。不過，官方 Google Store 頁面指出，這款配件與 Pixel Fold 手機不兼容。
用戶可以將聚酯纖維繩纏繞在手腕上，以安全地懸掛手機。這款背帶上還印有 Google 標誌，雖然其質感顯然不如 Apple 的 Crossbody Strap。
Google Pixel 10 Pro 5G
Rope Wristlet 提供三種雙色調的顏色選擇 - 紫色/藍色、黑色/灰色和綠色/黃色。在美國，這款 Rope Wristlet 的售價為 $7 / 約 HK$ 55。是否會考慮購買一個呢？
