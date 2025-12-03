Google 發佈 Android 16 QPR2 更新，新增 AI 通知摘要及自定義主屏圖標形狀

Google 最近為支援的 Pixel 裝置發佈了全新的 Android 16 QPR2 更新，該更新帶來了多項新功能和錯誤修復，同時包含了十二月的 Android 安全補丁。這次更新引入了 AI 驅動的通知摘要，可以在通知區域中簡化長消息和群聊，並根據優先級對警報進行分組，從而提高了組織性。

此外，Google 也在這次更新中擴展了用戶介面自訂功能。用戶現在可以選擇自訂主畫面圖示形狀、改進的主題圖示，還有一個擴展的黑暗模式選項，可以調暗不原生支援該模式的應用程式。新的低光模式在螢幕保護程式設定中可以根據環境光線自動調暗時鐘。

Google 也增加了一個增強的 HDR 亮度開關，位於顯示和觸控設定中，使用者可以調整 HDR 亮度的強度。Android 16 QPR2 也改善了設定應用中的家長控制功能，現在需要 PIN 碼來保護。家長可以設定螢幕使用時間限制、安排休息時間、管理應用程式使用情況等。

這次更新還新增了一個表達選項功能，能夠在視頻消息、直播和社交媒體故事中顯示即時字幕、環境聲音和情感標籤。使用者還可以在 Gboard 中獲得新的 Emoji Kitchen 貼圖組合。電話應用中將很快推出呼叫原因功能，讓來電者可以標記緊急呼叫，以便接收者能更快回應。

用戶現在可以在比以前更少的點擊中離開和報告群聊，並且可以使用 Circle to Search 功能掃描短信或聊天中的詐騙信息。Chrome 瀏覽器中新增了固定標籤頁功能，進一步提升使用體驗。這個新的 Android 16 QPR2 更新目前正在逐步推送至 Pixel 6 及以後的裝置。

