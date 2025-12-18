Google 發佈 Gemini 3 Flash，速度提升至與 Google 搜尋相當

在上個月推出 Gemini 3 Pro 之後，Google 今日正式發佈了更快速的 Gemini 3 Flash。顧名思義，這款模型專注於速度，Google 表示在大多數提示下，其速度感受與 Google 搜尋相似。現在，Gemini 3 Flash 成為 Gemini 應用程式的默認模型，選擇「快速」或「思考」即會使用此版本，而選擇「專業」則會使用 Gemini 3 Pro。

Google 指出，Gemini 3 Pro 仍然是進行高級數學和編碼的最佳選擇，而 Gemini 3 Flash 則適用於其他所有用途。Flash 模型對 Google 的資源要求較低，因此對於公司而言，推廣這款模型是有道理的。此外，Gemini 3 Flash 在性能基準測試中表現明顯優於其前身 Gemini 2.5 Flash，並在某些測試中與 OpenAI 的 GPT-5.2 不相上下，甚至在速度上超越了 Gemini 2.5 Pro。

廣告 廣告

Gemini 3 Flash 同時成為 Google 搜尋的 AI 模式的默認模型，因此 Google 表示，AI 模式現在能更好地理解用戶的需求，使用者可以提出更具深度的問題，系統將考慮每個約束條件，提供深入且格式良好的回應。在美國，Gemini 3 Pro 也在搜尋中可用，使用者需在 AI 模式模型下拉選單中選擇「使用 3 Pro 思考」，即可獲得針對複雜問題的深入幫助，包括動態視覺佈局及互動工具和模擬。

最後，Nano Banana 3 Pro 也在搜尋中上線，僅限美國使用者。只需在 AI 模式模型選擇器中選擇「使用 3 Pro 思考」，然後選擇「創建圖片專業版」即可使用。這一切聽起來相當複雜，希望 Google 未來能找到簡化這些選項的方法。

推薦閱讀