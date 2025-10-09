「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
Google 發佈 Pixel 10 Pro Fold：最新款輕薄可摺式手機
Google 的第三款可摺疊手機雖然不是市場上最薄的，但足夠薄。這款名為 Pixel 10 Pro Fold 的手機相較於其前身 Pixel 9 Pro Fold 有許多改進，包括全球首個 IP68 防塵防水等級、磁性 Qi2 充電、更亮的顯示屏和更大的電池。然而，這款新機在尺寸和形狀上並沒有顯著改善，實際上，Pixel 10 Pro Fold 的重量比去年推出的 9 Pro Fold 多了幾克，厚度也增加了微小的幾毫米。
公平地說，Pixel 9 Pro Fold 在可摺疊手機中以其輕薄的設計而受到讚譽。但隨著行業的快速發展，其後繼產品卻成為市場上較厚的摺疊手機之一。
在過去一年中，Oppo、honor 和最重要的 Samsung 競爭著「全球最薄可摺疊手機」的稱號，而 Google 卻始終未參與這場競爭。經過一周的使用 Pixel 10 Pro Fold，雖然它可能是市場上最厚的摺疊手機，但仍然足夠薄。
這款可摺疊手機在展開時厚度為 5.2mm，關閉時為 10.8mm。展開後，這樣的厚度顯得相當薄，甚至比大多數平板電腦還要纖細，但關鍵在於關閉時的手感。
自可摺疊手機問世以來，經常受到批評的問題是，它們的設計讓人感覺像是兩部手機黏在一起。雖然 Pixel 10 Pro Fold 並非如此嚴重，但它的厚度確實超過了幾乎所有的平板手機。這正是像 Samsung Galaxy Z Fold 7 等競爭對手的優勢所在——該手機厚度為 8.9mm，僅比 8.8mm 的 iPhone 17 Pro Max 稍厚，且比 Google 和 Samsung 的旗艦手機厚度更小。這一點是 Pixel 10 Pro Fold 明顯欠缺的。
在過去的一周中，該款新可摺疊手機在未裝保護殼的情況下以及配備 Google 官方的 Pixelsnap 保護殼（這是一款薄型的塑料保護殼，僅稍微增加了一些厚度）中使用。無論如何，手機的體積並未對使用造成困擾。將其與市場上最薄的摺疊手機—Honor Magic V5 進行比較，差異確實明顯。但在日常使用中，無論是放在牛仔褲口袋還是單手握持在巴士上，從未感覺到過於厚重。
唯一讓人稍感猶豫的是重量。Pixel 10 Pro Fold 的重量為 258g，幾乎比 Z Fold 7 重了 50g，這讓人有些不安。這樣的重量在搭乘火車單手握住手機時，會稍顯不適，或者在床上高舉手機時，手臂會因為重量而下沉。
當然，尺寸和重量的折衷就是電池容量。Pixel 10 Pro Fold 內建的 5,015mAh 電池性能優於 Z Fold 7 的 4,400mAh，讓使用者不再為電量焦慮——大多數夜晚入睡時仍有 40% 的電量，為繁重使用的日子留出足夠的餘地。雖然它的電池容量仍然不及 Oppo 和 honor 更薄手機的表現，但後者使用的能量密集型矽碳電池在美國市場的採用速度較慢。
在使用該手機之前，曾對其設計持負面看法。在兩個月前評測 Honor Magic V5 時，對 Pixel 10 Pro Fold 的設計感到「過時」，但現在已經改變了看法。雖然像 honor、Oppo 和 Samsung 的手機確實感覺更具未來感，但略厚的 Pixel 10 Pro Fold 現階段的表現依然令人滿意。部分原因在於，越薄的手機在使用體驗上的回報逐漸遞減——至少在我們尚未準備拋棄 USB-C 接口並轉向無端口設計之前，Google 雖然尚未達到這一點，但其進步已不遠。
推薦閱讀
其他人也在看
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Nothing CMF Buds 2a 歷史低價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機｜Amazon Prime Day 2025
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
LG UltraGear OLED GX9s 史低對折，HK$5,380 免運購 240Hz 曲面電競顯示器｜Amazon Prime Day 2025
臨近年末是升級電競裝備的好時候，趁著秋季 Prime Day 的機會，LG 很有誠意地為玩家奉上了對折優惠的 34 吋 UltraGear OLED GX9s。其會員特價降到了 US$691.42，為歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 6 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 7 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 4 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 9 小時前