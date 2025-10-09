Google 發佈 Pixel 10 Pro Fold：最新款輕薄可摺式手機

Google 的第三款可摺疊手機雖然不是市場上最薄的，但足夠薄。這款名為 Pixel 10 Pro Fold 的手機相較於其前身 Pixel 9 Pro Fold 有許多改進，包括全球首個 IP68 防塵防水等級、磁性 Qi2 充電、更亮的顯示屏和更大的電池。然而，這款新機在尺寸和形狀上並沒有顯著改善，實際上，Pixel 10 Pro Fold 的重量比去年推出的 9 Pro Fold 多了幾克，厚度也增加了微小的幾毫米。

公平地說，Pixel 9 Pro Fold 在可摺疊手機中以其輕薄的設計而受到讚譽。但隨著行業的快速發展，其後繼產品卻成為市場上較厚的摺疊手機之一。

在過去一年中，Oppo、honor 和最重要的 Samsung 競爭著「全球最薄可摺疊手機」的稱號，而 Google 卻始終未參與這場競爭。經過一周的使用 Pixel 10 Pro Fold，雖然它可能是市場上最厚的摺疊手機，但仍然足夠薄。

這款可摺疊手機在展開時厚度為 5.2mm，關閉時為 10.8mm。展開後，這樣的厚度顯得相當薄，甚至比大多數平板電腦還要纖細，但關鍵在於關閉時的手感。

自可摺疊手機問世以來，經常受到批評的問題是，它們的設計讓人感覺像是兩部手機黏在一起。雖然 Pixel 10 Pro Fold 並非如此嚴重，但它的厚度確實超過了幾乎所有的平板手機。這正是像 Samsung Galaxy Z Fold 7 等競爭對手的優勢所在——該手機厚度為 8.9mm，僅比 8.8mm 的 iPhone 17 Pro Max 稍厚，且比 Google 和 Samsung 的旗艦手機厚度更小。這一點是 Pixel 10 Pro Fold 明顯欠缺的。

在過去的一周中，該款新可摺疊手機在未裝保護殼的情況下以及配備 Google 官方的 Pixelsnap 保護殼（這是一款薄型的塑料保護殼，僅稍微增加了一些厚度）中使用。無論如何，手機的體積並未對使用造成困擾。將其與市場上最薄的摺疊手機—Honor Magic V5 進行比較，差異確實明顯。但在日常使用中，無論是放在牛仔褲口袋還是單手握持在巴士上，從未感覺到過於厚重。

唯一讓人稍感猶豫的是重量。Pixel 10 Pro Fold 的重量為 258g，幾乎比 Z Fold 7 重了 50g，這讓人有些不安。這樣的重量在搭乘火車單手握住手機時，會稍顯不適，或者在床上高舉手機時，手臂會因為重量而下沉。

當然，尺寸和重量的折衷就是電池容量。Pixel 10 Pro Fold 內建的 5,015mAh 電池性能優於 Z Fold 7 的 4,400mAh，讓使用者不再為電量焦慮——大多數夜晚入睡時仍有 40% 的電量，為繁重使用的日子留出足夠的餘地。雖然它的電池容量仍然不及 Oppo 和 honor 更薄手機的表現，但後者使用的能量密集型矽碳電池在美國市場的採用速度較慢。

在使用該手機之前，曾對其設計持負面看法。在兩個月前評測 Honor Magic V5 時，對 Pixel 10 Pro Fold 的設計感到「過時」，但現在已經改變了看法。雖然像 honor、Oppo 和 Samsung 的手機確實感覺更具未來感，但略厚的 Pixel 10 Pro Fold 現階段的表現依然令人滿意。部分原因在於，越薄的手機在使用體驗上的回報逐漸遞減——至少在我們尚未準備拋棄 USB-C 接口並轉向無端口設計之前，Google 雖然尚未達到這一點，但其進步已不遠。

