Google 發佈 Pixel Care Plus，提供免費屏幕及電池維修服務
Google 正在逐步淘汰其 Pixel Care Plus 計劃中的 Preferred Care 擴展保修方案。兩者的價格相差不大，使用 Pixel 9 的話，每月需支付 $8，或選擇兩年計劃的話，總共為 $159。若選擇 Pixel 10 Pro Fold，兩年計劃的價格則上升至 $339，每月約 $18，並可額外選擇失竊及損失保險，收取少量額外費用。
這些新計劃的主要變化在於，屏幕和電池的維修將免費提供，而其他意外損壞的服務費用也大幅降低。在舊有的 Preferred Care 計劃中，更換破裂的屏幕需支付 $29，而在 Pixel Care Plus 中，前屏幕破裂或電池容量低於 80% 的情況下，將免費更換。不幸的是，如果內部屏幕損壞，則不在保險範圍內。
其他意外損壞的費用因機型而異，舊款如 Pixel 8a 和 9a 的費用為 $49，而 Pixel 10 Pro Fold 則為 $99。不過，平均來說，服務費用有所降低，Pixel 9 Pro 和 Fold 型號的服務費用可達 $129。新增加的失竊及損失選項，每月額外收取 $1 或 $2，根據機型不同，免賠額最高可達 $149。
這些新計劃使 Google 的服務更趨近於 Samsung，後者在今年一月已取消了其新擴展保障計劃中的屏幕更換費用。
