44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
Google 破壁了！Pixel 10、iPhone 之間可以 AirDrop 相片、文件
Google 宣佈 Pixel 10 系列手機的快速共享功能兼容 Apple AirDrop，強調保安與易用性，讓 Android 和 iPhone 用戶共享檔案更輕鬆。
長久之來 Apple 以生態產品之間的完美互連互通為賣點，亦以 iPhone 之間可以用 AirDrop 這一便利無線傳輸相片、文檔，排除其他系統陣營，成為一道強大的護城河。然而近來不但止 OPPO、vivo、小米等廠牌的國內版本系統可以無線連線 iPhone，最新連 Google 也確認 Pixel 10 手機系統成功破壁！而且是簡單用原生的快速共享 Quick Share 功能就可以做到，代表 Android 和 iPhone 用戶之間傳輸檔案將變得前所未有地簡單。
Pixel 10 系列打頭陣，強調獨立保安審核
即日起 Pixel 10 系列手機用戶已經可以透過 Quick Share 功能，把支援的內容無線分享給 iPhone。Google 強調，這次功能的建構「以安全為核心」，透過強大的防護措施來保護用戶數據，並且這些措施已經通過獨立的安全專家測試。
Google 認為，這次 Quick Share 兼容 AirDrop，是繼其在 RCS 和不明追蹤器警報等工作之後，為實現用戶期望的跨操作系統兼容性所做的又一努力。
未來展望：將擴展至更多 Android 裝置
目前，Quick Share 與 AirDrop 的互通功能雖然只向 Pixel 10 系列用戶開放，但 Google 承諾會持續改善使用體驗，並計劃將此功能擴展到更多 Android 裝置上。
更多內容：
Android and iPhone users can now share files, starting with the Pixel 10 family.
歐盟對 Apple 又有新要求，「希望」開放 AirDrop、AirPlay 等功能
國產手機與 iPhone 互傳教學，生態兼容 Live Photo 都能搞掂（vivo、OPPO、小米、Honor、華為）
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
全球市佔剩0.2%！索尼Xperia悄然撤出中國 昔日旗艦品牌為何全線潰敗？
曾在中國市場擁有一席之地的索尼 Xperia 手機業務，在沒有任何正式告別的情況下，已悄然終結其在中國的漫長旅程。這不禁引發業界深思：在競爭激烈的全球智慧型手機戰場上，索尼是否將成為下一個退出市場的 LG？鉅亨網 ・ 22 小時前
加密聊天功能上線！馬斯克攜X Chat挑戰微信 西方「全能App」能複製東方奇蹟？
馬斯克旗下 X(前身為推特) 在本月中旬悄悄完成一次重大升級，正式推出新一代加密通訊功能「Chat」。這個曾以短文社交為核心的平台，如今標榜「端對端加密、消失訊息、檔案分享、視訊通話」等特性，並喊出「沒有廣告、沒有追蹤、完全隱私」的承諾，被視為馬斯克「超級應用」策略的關鍵行動。鉅亨網 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,720 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Google突破蘋果系統限制 最新Pixel手機可直接與iPhone使用AirDrop互傳檔案
Alphabet(GOOG.US)旗下Google宣布，其最新Pixel智能手機已可透過蘋果(AAPL.US)的AirDrop功能，直接與iPhone交換圖片及其他檔案。 Google表示，該功能完全由Google自行開發，並委託第三方安全公司進行審核，經內部隱私及安全團隊嚴格測試。資料傳輸採用點對點方式，不經伺服器，內容不被記錄，亦不會額外分享任何資訊。 用戶需將AirDrop設定為「向所有人開放10分鐘」以接收檔案，並可根據發送者名稱決定是否接受。目前僅Pixel 10系列手機支援此功能。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Cloudflare：全球死機非網路攻擊所致，根源是資料庫系統出錯
昨日 Cloudflare 全球死機，導致 X、Canva、ChatGPT 等主流服務無法使用，甚至連專門用來回報死機狀態的網站 Downdetector 也跟隨「陪葬」。那這次大事故的原因究竟是什麼？Cloudflare CEO Matthew Prince 今天做出了解釋。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Google推出Nano Banana Pro圖像編輯器
Google周四宣布推出Nano Banana Pro，一款基於Gemini 3 Pro人工智能模型的圖像生成與編輯工具。 Google稱，Nano Banana Pro可以結合Google搜尋生成資訊圖表、圖解及圖像，並且能合併多達14張圖像。相較於Nano Banana，Pro版本的編輯功能有所提升，並且能以多種語言呈現正確且易讀的文字。 Nano Banana Pro將透過全球的Gemini應用程式免費提供，但有使用配額限制，配額用完後，用戶將回退至原始版本的Nano Banana，而Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱用戶將獲得更高的配額。Nano Banana Pro亦在全球的NotebookLM中提供，並於美國向Google AI Pro及Ultra訂閱用戶開放使用。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
螞蟻靈光APP對標谷歌DeepMind
螞蟻集團近日發布全模態通用AI助手「靈光」，上線兩日下載量超越50萬。內媒報道，螞蟻集團首席技術官何征宇表示，靈光APP對標的是谷歌的DeepMind，期望以最擅長的技術做出最普惠的應用，又指阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)創始人馬雲期望該APP可做到應用程式排行榜第一位，而下載量20萬次則是團隊內部的今年底目標，現已提前達成。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$11,240 購 Apple 最新筆電平過香港近兩千蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,444 即可入手，換算後大約 HK$11,240 平過香港近兩千蚊。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Perplexity AI推出Comet行動版瀏覽器
Perplexity AI周四宣布推出其Comet網頁瀏覽器的行動版，挑戰Alphabet(GOOG.US)旗下Google在Android作業系統的地位。 據Perplexity發言人Beejoli Shah表示，Comet現已登陸Android平台，而iOS版本亦將於未來數日內推出。她補充，不少電訊商及裝置製造商正要求將Comet加入其產品生態中。 Comet Android版本已針對小型螢幕重新設計介面，但功能大致相同。根據Perplexity提供的示範圖片顯示，助手可總結電商Best Buy網站上一款雪櫃的評論，並查詢該商品是否可寄送至紐約。與桌面版相同，Comet應用程式亦內置廣告攔截功能。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
3C禁令席捲北歐校園 丹麥公立中小學全面禁手機 15歲以下禁用社群媒體
丹麥可望在2026年8月起，在公立學校正式實施手機禁令。而位於哥本哈根北部郊區的城市孔恩斯呂比（Kongens Lyngby），一所中學兩年前在教師倡議下，就已禁止學生攜帶手機到校。教師表示，課堂終於「回歸正常」，學生上課不再神遊，也有更多人際互動。2025年稍早，丹麥國會已取得共識，準備將這項經驗入法，在全國推行。 丹麥的新政僅是北歐各國掀起的反手機浪潮之一。鄰國瑞典預計將在2026年8月起實施類似禁令；挪威已有96%的小學與64%的中學訂定手機使用規範；芬蘭國會則於4月通過法案，限制國小與國中生使用手機，新法已於8月生效。 丹麥教師表示，手機氾濫導致課堂不停被干擾，甚至有家長會在上課時打電話，和孩子討論購物或晚餐。實施手機禁令後，學生每天到校須將智慧裝置放入置物櫃上鎖，直到放學才能取回，但患有疾病需使用App輔助，或有閱讀障礙的學生例外。 丹麥的校園手機禁令主要針對私人裝置，不包括教學用的電腦與平板。法案預計將於明年春季通過，並於下學期正式實施。針對高中以上學生，丹麥也預計制定明確的「螢幕政策」。此外，政府近日宣布，將禁止15歲以下青少年使用社群媒體。Yahoo 國際通 ・ 18 小時前
太興集團(06811.HK)遭網絡攻擊 電子現金券延長1個月
太興集團(06811.HK) 近日遭受網絡安全事件影響，引致其手機應用程式App及顧客電子現金券暫時無法正常運作及使用。該公司發聲明稱，已就事件向相關執法部門報告，並將繼續與有關當局緊密合作，以確保履行所有法定職責。集團指，管理層對是次事件高度重視，將盡快完成系統修復及提升工作。為確保顧客權益，App內顧客電子現金券使用有效期將順延多一個月；實體現金券可正常使用，服務不受影響。發布有關通知純屬預防性質。根據目前掌握資訊，暫未有任何跡象顯示顧客個人資料已遭外洩，亦無證據顯示相關人士之個人資料遭到不當使用或濫用。集團表示，已成立專案小組，啟動全面調查，致力提升網絡管理、監察及防禦系統之效能。呼籲各相關人士和持份者必須時刻提高警惕，加強在工作場所及個人網絡安全的關注，以減低任何風險及影響。(WL)infocast ・ 21 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前