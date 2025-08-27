Google 簡化 Android 「備份」設置功能

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
Google 最近對多個 Android 設定頁面進行了 Material 3 Expressive 的更新，而「備份」功能的重新設計則帶來了顯著的簡化。
在 Pixel 設備上，使用者可以從 設定 > 系統 > 備份 進入該頁面，現在所有內容都集中在一個頁面上。頂部的卡片顯示了設備名稱及狀態指示器，並且「立即備份」按鈕比之前更大。
最大的變化在於「備份詳細資料」，該頁面由六個選項減少至僅兩個。「照片與視頻」的部分保持不變，點擊後將打開 Google Photos 應用程式。
「其他設備數據」現在包括了應用程式、短信與彩信、通話記錄、設備設置以及 Google 帳戶數據。這些項目不再單獨列出具體的大小細分。
舊版
完整頁面有一個「備份其他設備數據」的開關，涵蓋「聯絡人、通話記錄、設備設置、應用程式及應用數據、短信與彩信，以及 SIM 卡至你的 Google 帳戶」。
Google One 雲存儲指示器已移至此處，使用者同時可以設置「使用移動數據或計量 Wi-Fi 數據」。
對於大多數使用者來說，這次的重新設計確實更為簡潔，但失去額外的詳細資訊則令人遺憾。
這次的備份重新設計正在向所有 Android 設備推送，相關版本為 25.31 的 Google Play 服務。
