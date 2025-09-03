Google搜尋首個結果竟是詐騙網站？網民辦理新加坡Arrival Card誤墜詐騙陷阱！

大家現時對不知名電話來電、手機短訊警戒心都極高，怕一個不小心就跌入詐騙陷阱！有沒有想過，準備外遊、網上辦理當地入境手續時，騙徒都有機可乘啊？有網民在社交媒體Threads分享個人經歷，辦理新加坡Arrival Card時誤墜假網站陷阱，由原本免費，變成差點被騙走USD$114、約$888，即睇事發過程！

Google搜尋首個結果竟是詐騙網站？

網民Joyce分享個人誤墜假網站陷阱一事，以提醒各位千萬不要直覺認為，Google上顯示的網站都是真實無誤。她準備到新加坡旅行，出發前在Google搜尋「sgac singapore」以辦理Arrival Card手續，正當她填妥所有資料後，網站突然跳到付款頁面，頁面更凍結、無法操控其他動作，她心知不妙，立即到信用卡手機APP停卡及截停交易！幸好Joyce反應機警，趕得及叫停網上付款，保得到USD$114、約$888。

網民Joyce分享個人誤墜假網站陷阱一事，以提醒各位千萬不要直覺認為，Google上顯示的網站都是真實無誤。（圖片：s0hyeji_ @Threads）

正當她填妥所有資料後，網站突然跳到付款頁面，頁面更凍結、無法操控其他動作。（圖片：s0hyeji_ @Threads）

她心知不妙，立即到信用卡手機APP停卡及截停交易！（圖片：s0hyeji_ @Threads）

網絡世界要打醒十二分精神 睇清URL、參考具信任度媒體資訊

真假網站是否難分真與假呢？Yahoo Travel用同一個搜尋字眼在Google search，發現詐騙網站已經改名，惟網站URL仍然一樣。未知是否因為Joyce已經網上報案，詐騙網站現時是無法連結的狀態。網站未來有機會改頭換面、繼續犯案，大家要打醒十二分精神，打開網站前可以先看看網站URL名稱有沒有官方機構等專有名詞如「gov」，或地區簡稱如「sg」。是不是有齊這2個元素就代表可靠呢？並非百分百安全，建議同時參考其他具信任度媒體、旅遊產品平台的資訊。

Yahoo Travel用同一個搜尋字眼在Google search，發現詐騙網站已經改名，惟網站URL仍然一樣。

未知是否因為Joyce已經網上報案，詐騙網站現時是無法連結的狀態。

SG Arrival Card (SGAC)with Electronic Health Declaration

網址：按這裡

