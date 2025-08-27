焦點

胡鴻烈出殯　黃仁龍葉劉等人扶靈　輓聯：風範長存

Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具

不過學習功能目前支援的語種還非常有限。

Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具

相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級。不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具，令其實用性大大提升。

根據 Google 的調查，一般使用者認為最難掌握的技能就是不同語言的會話。因此新版 Google 翻譯會根據用家選擇的語種和學習動機，提供量身定制的聽力、口語練習場景。AI 會在必要時給出有用的提示，而且能追蹤學習進展，並以打卡等機制激勵用家進步。Google 認為新增的學習工具可以作為 Duolingo 等軟體的輔助，不過目前其支援的語種還非常有限。暫時只適合要學習西班牙語和法語的英語用家，以及要學習英語的西語、法語、葡萄牙語使用者。

至於 AI 加持的即時會話翻譯，則能提供比原有對話功能更自然的翻譯、語調、停頓效果。它會自動偵測會話雙方使用的語言（目前適用 70 個語種），而且支援語音和文字雙模式，並能依靠算法盡量隔離機場、咖啡店等場景的環境噪音。目前這項更新已率先在美國、印度和墨西哥推出，後續會擴展到更多地區。

