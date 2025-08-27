胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
不過學習功能目前支援的語種還非常有限。
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級。不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具，令其實用性大大提升。
根據 Google 的調查，一般使用者認為最難掌握的技能就是不同語言的會話。因此新版 Google 翻譯會根據用家選擇的語種和學習動機，提供量身定制的聽力、口語練習場景。AI 會在必要時給出有用的提示，而且能追蹤學習進展，並以打卡等機制激勵用家進步。Google 認為新增的學習工具可以作為 Duolingo 等軟體的輔助，不過目前其支援的語種還非常有限。暫時只適合要學習西班牙語和法語的英語用家，以及要學習英語的西語、法語、葡萄牙語使用者。
至於 AI 加持的即時會話翻譯，則能提供比原有對話功能更自然的翻譯、語調、停頓效果。它會自動偵測會話雙方使用的語言（目前適用 70 個語種），而且支援語音和文字雙模式，並能依靠算法盡量隔離機場、咖啡店等場景的環境噪音。目前這項更新已率先在美國、印度和墨西哥推出，後續會擴展到更多地區。
