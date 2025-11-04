Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。相對來說，前者更注重翻譯的速度和效率，後者則會「使用 Gemini 專注於準確性」，產出的內容也更符合語境。Advanced 模式生成的譯文比較接近直接使用 Gemini 翻譯出來的結果，不過在 LLM 介入的情況下，文字雖然會更通順，但也要注意 AI 幻覺造成的負面影響。

Google 翻譯

目前部分 iOS 用家已經可以在 Google 翻譯中看到新的模型選項，但可惜的是 Advanced 模式現在僅支援英語與法語以及英語與西語之間的翻譯。Google 將陸續擴大使用範圍，所以各位再多給一點耐心囉。

