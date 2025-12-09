宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Google 與 Apple 合作簡化 Android 與 iOS 之間的切換功能
根據最新報導，Google 和 Apple 正在合作，致力於簡化用戶在其各自的移動操作系統之間切換的過程。此次合作的首個成果已在最新的 Android Canary 版本中顯示，該版本今天已經上線，專為開發者而設。
雖然要等到改進後的切換功能在 Android Beta 中推出，甚至穩定版本中可用，還需一段時間，但目前的工作已經展開，功能正在開發中。Apple 方面也計劃在未來的 iOS 26 發佈中整合這項功能。
據悉，將有更多類型的數據可以從 Android 轉移至 iOS，反之亦然，同時也會增加更多功能。目前，從 iOS 轉移至 Android 主要使用 Android Switch 應用，而從 Android 轉移至 iOS 則使用 Move to iOS 應用。
然而這項新功能將內建於兩個操作系統中，將使切換過程變得更加流暢。用戶希望這個新功能的推出不會拖延太久。
