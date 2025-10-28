Google 與 NextEra Energy 合作 推動愛荷華核能發電廠於 2029 年重啟

Google 宣佈與 NextEra Energy 建立合作夥伴關係，以加速核能在美國的部署。這項夥伴關係的目標是為了促進可再生能源的使用，並且在應對氣候變化方面做出更大的貢獻。隨著全球對清潔能源需求的增加，核能作為一種低碳能源來源，正受到越來越多的重視。Google 的這項舉措顯示了科技巨頭在推動可持續技術方面的積極態度，並且意圖將核能的潛力納入其全球能源策略中。

根據報導，Google 將利用其技術優勢，與 NextEra Energy 一同研究如何改進核電技術和安全性。同時，這項合作亦可能涉及對新型核反應堆的開發，這些反應堆更具效率且更安全，能夠進一步減少碳排放。Google 的首席執行官 Sundar Pichai 表示，這項合作不僅能夠促進核能技術的創新，還能在確保能源供應穩定的同時，協助實現公司的碳中和目標。

廣告 廣告

此外，這項合作的另一個重點是推動社會對核能的接受度。由於過去一些核能事故的影響，公眾對核能的認知和接受度一直存在疑慮。Google 和 NextEra Energy 希望透過透明的溝通和教育活動，來提高公眾對核能的了解，並消除對其安全性的顧慮。這對於核能的未來發展至關重要，因為只有當社會各界都接受這種能源形式時，才能進一步推動其發展和應用。

在這個合作夥伴關係中，Google 也表示計劃投入資金用於核能相關的研究和開發。這不僅是對自身可持續發展目標的承諾，更是對未來清潔能源市場的一個重要布局。隨著各國政府日益重視氣候變化議題，核能的發展潛力無疑將隨之增長，這也為投資者提供了新的機會。隨著 Google 和 NextEra Energy 的合作展開，業界對於核能的未來也充滿了期待，並希望能夠看到技術創新帶來的積極變化。

推薦閱讀