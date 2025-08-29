Google 超強 AI 圖像編輯器 Nano Banana 正式推出｜7 大應用案例全整理+免費使用方法 (不用VPN)

Google 近日正式推出全新一代圖像生成與編輯模型 —— Gemini 2.5 Flash Image（內部代號 Nano Banana）。此版本不僅承接 Gemini Flash 一貫的快速反應與低延遲，更在 角色一致性、多圖合成、局部編輯與邏輯推理能力 上大幅升級。

比起傳統「輸入一句 prompt 就出圖」的做法，Nano Banana 允許用戶結合多張參考圖片、進行角色控制、修改局部內容，甚至使用手繪草圖作為輸入基礎。從創作者、品牌營銷人員到電商賣家，都能以更精細的方式使用 AI 進行圖像製作、內容創作與產品展示。

Nano Banana 四大關鍵亮點

根據我們分析官方公告及實測案例，Nano Banana 展現以下四大關鍵能力，已超越「AI 畫圖工具」的傳統框架：

✅ 多圖融合能力：可結合多張圖片元素，如背景、物件、人物，統一生成新場景。 ✅ 角色一致性維持：同一角色可於多張圖中保持樣貌、神情與風格，利於敘事與品牌風格建立。 ✅ 精準區域編輯：支援自然語言與標記方式編輯細節，如更換家具、調整姿勢、替換顏色。 ✅ 應用情境廣泛：涵蓋穿搭展示、家居設計、人物故事分鏡、手繪姿勢轉換等多元場景。

📌 對內容創作者與品牌而言，Nano Banana 最大的改變在於：AI 圖像生成正式邁入「可控、可商用」的應用階段。

AI 圖像工具轉向實用性與可落地應用

在過去幾年，Midjourney 與 Stable Diffusion 等 AI 工具已廣泛應用於藝術創作與社交媒體。但對於需要品牌一致性或商品呈現的使用者來說，這類工具往往存在以下幾個挑戰：

🧩 圖像風格不可控，品牌統一性難以維持

🧩 修改圖片需重新生成，效率低落

🧩 無法處理產品視覺呈現或角色敘事需求

而 Nano Banana 的推出，正正針對以上痛點進行升級。特別是支援 局部修改、角色身份識別、多圖拼接生成、新穎的 prompt 操控技巧，大幅提高 AI 生成圖像的 實用性與執行力，真正服務於內容生產與商業應用場景。

六大應用案例｜Nano Banana 在不同場景的實際應用方式

透過其他用戶的實測圖像，我們發現 Nano Banana 在創作與商業應用方面展現出罕見的精準度與靈活性。以下為最具代表性的七種使用場景，每一個都展示了 AI 圖像生成從「工具」邁向「工作流」的關鍵突破：

1️⃣ 圖像拼接生成｜結合多張圖片構成新場景

應用說明：Nano Banana 支援以多張圖片作為 prompt 輸入的參考來源，用戶可標示圖 A 的背景、圖 B 的沙發與圖 C 的人物，最終合成出一張包含三者元素的全新圖片。

📌 實用場景：廣告合成、服裝情境圖、社群貼文設計

2️⃣ 局部物件替換｜指令控制位置與組合

應用說明：透過自然語言提示，Nano Banana 可讓你把「圖一的椅子與茶几放到圖二紅框處」，並自動融合光影與比例。

📌 實用場景：室內設計模擬、電商展示圖快速製作

3️⃣ 穿搭模擬｜由服裝單品自動產出模特實穿圖

應用說明：用戶輸入穿搭單品圖，Nano Banana 能根據服裝細節自動生成模特穿搭照。

📌 實用場景：時尚電商上架圖、穿搭推薦、自媒體內容製作

4️⃣ 故事分鏡｜連續角色劇情場景構圖

應用說明：將兩張人物照片輸入，Nano Banana 可自動產出 12 格連續風格一致的黑白電影感分鏡圖。

📌 實用場景：品牌故事、短劇腳本、漫畫創作、角色 IP 運營

5️⃣ 圖像強化修復｜幫你將普通照片變好看

Nano Banana 特別適合用來「拯救不好看的照片」。即使你拍攝技術一般、不懂修圖，也可以交給 AI 進行自動優化。用戶只需輸入簡單指令（如：「這張相片太平淡，請幫我加強色彩與構圖」），AI 即可提升整體觀感。

📌 實用應用包括：

改善手機相片的光影與色調

移除雜物與干擾元素

增強畫面主體，讓相片更有層次感

6️⃣ 手繪姿勢理解｜讀懂手繪草圖並生成對應動作場景

應用說明：Nano Banana 可識別手繪人物棒圖，並讓角色依據該姿勢在新場景中互動。

📌 實用場景：漫畫分鏡預備草稿、角色動作設計、遊戲角色原型建構

快速上手指南｜兩步使用 Nano Banana 完成圖像生成與編輯

Nano Banana 已全面整合至 Gemini API、Google AI Studio 及 Vertex AI，用戶可直接透過以下三個步驟快速開始創作與編輯流程：

🔹 Step 1｜開啟 Google AI Studio 並選擇圖像編輯模式

進入 Google AI Studio，選擇 gemini-2.5-flash-image-preview 作為模型，即可啟用 Nano Banana 圖像功能。

🔹 Step 2｜輸入 Prompt 或上傳多張參考圖

可使用單句自然語言輸入（例：一隻機械狐狸坐在粉紅星球）

或結合多張圖片作為輸入，並在 prompt 中指定每張圖片用途（如：「圖 A 作為背景，圖 B 中人物坐在圖 C 中的椅子上」）

💡 進階提示：

Nano Banana 圖片約為 1290 tokens / 張，成本為每張 USD $0.039 ，建議批量生成前先透過低成本 prompt 測試風格或組合效果。

Gemini API 開發者可直接部署自製 App，支援自定輸入欄與拖曳上圖功能，節省編輯時間。

免費及無需 VPN玩Nano Banana｜LM Arena 現已支援 Nano Banana 圖像模型

過往使用 Google AI Studio 測試 Gemini 2.5 Flash Image Preview（Nano Banana），往往需要配合 VPN，才能順利登入及使用。但現在有一個更方便的方法：透過 LM Arena 平台，可以直接選擇該圖像模型，全程免 VPN、免程式碼、直接使用。

🔗 立即試玩：https://lmarena.ai/

✅ 使用步驟簡單：

前往 LM Arena 選擇 Direct Chat並按image 的Icon及 gemini-2.5-flash-image-preview model（即 Nano Banana）

3.選擇圖像輸出模式，輸入 prompt 並上傳reference圖片

想讓 AI 精準讀懂你的心？學習如何下「咒語」！

Google 給內容創作者的生圖小技巧：

你知道嗎？想讓 AI 圖片生成工具（例如 Google 的 Gemini 或 Nano Banana）變得更聽話，關鍵在於你給它的「指令」夠不夠清楚。最近 Google 分享了幾個實用的技巧，可以大幅提升你生成圖片的成功率，讓你的內容創作或 SEO 配圖更有效率。

根據 Google 的建議，一個好的圖片生成指令，最好包含以下幾個元素：

主體 (Subject): 你想畫誰或什麼？（例如：一隻戴著巫師帽的貓）

構圖 (Composition): 畫面怎麼安排？（例如：特寫鏡頭、由下往上的仰角）

動作 (Action): 主體在做什麼？（例如：正在施展魔法）

地點 (Location): 場景在哪裡？（例如：在一個堆滿書的圖書館）

風格 (Style): 希望是什麼樣的畫風？（例如：水彩畫、3D 動畫、電影感）

編輯指令 (Editing Instructions): 如果是修改圖片，指令要更直接。（例如：把沙發顏色改成藍色）

學識 Nano Banana，只是 AI 圖像實戰的起點

Nano Banana 展示了 AI 圖像技術的新高度，從角色一致性、多圖融合，到自然語言編輯與創意風格轉換，皆可應用於日常內容生產與商業素材製作。無論你是設計師、自媒體創作者，還是品牌經營者，這類工具都已成為未來圖像工作的核心助手。

但要真正掌握這些 AI 工具並應用到日常工作中，並非靠一兩篇教學可達成。你需要的是一套系統化、可重複練習的學習計劃，幫助你逐步建立 AI 實戰能力。

