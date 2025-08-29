Google 超強 AI 圖像編輯器 Nano Banana 正式推出｜7 大應用案例全整理+免費使用方法 (不用VPN)
Google 近日正式推出全新一代圖像生成與編輯模型 —— Gemini 2.5 Flash Image（內部代號 Nano Banana）。此版本不僅承接 Gemini Flash 一貫的快速反應與低延遲，更在 角色一致性、多圖合成、局部編輯與邏輯推理能力 上大幅升級。
比起傳統「輸入一句 prompt 就出圖」的做法，Nano Banana 允許用戶結合多張參考圖片、進行角色控制、修改局部內容，甚至使用手繪草圖作為輸入基礎。從創作者、品牌營銷人員到電商賣家，都能以更精細的方式使用 AI 進行圖像製作、內容創作與產品展示。
Nano Banana 四大關鍵亮點
根據我們分析官方公告及實測案例，Nano Banana 展現以下四大關鍵能力，已超越「AI 畫圖工具」的傳統框架：
✅ 多圖融合能力：可結合多張圖片元素，如背景、物件、人物，統一生成新場景。
✅ 角色一致性維持：同一角色可於多張圖中保持樣貌、神情與風格，利於敘事與品牌風格建立。
✅ 精準區域編輯：支援自然語言與標記方式編輯細節，如更換家具、調整姿勢、替換顏色。
✅ 應用情境廣泛：涵蓋穿搭展示、家居設計、人物故事分鏡、手繪姿勢轉換等多元場景。
📌 對內容創作者與品牌而言，Nano Banana 最大的改變在於：AI 圖像生成正式邁入「可控、可商用」的應用階段。
AI 圖像工具轉向實用性與可落地應用
在過去幾年，Midjourney 與 Stable Diffusion 等 AI 工具已廣泛應用於藝術創作與社交媒體。但對於需要品牌一致性或商品呈現的使用者來說，這類工具往往存在以下幾個挑戰：
🧩 圖像風格不可控，品牌統一性難以維持
🧩 修改圖片需重新生成，效率低落
🧩 無法處理產品視覺呈現或角色敘事需求
而 Nano Banana 的推出，正正針對以上痛點進行升級。特別是支援 局部修改、角色身份識別、多圖拼接生成、新穎的 prompt 操控技巧，大幅提高 AI 生成圖像的 實用性與執行力，真正服務於內容生產與商業應用場景。
六大應用案例｜Nano Banana 在不同場景的實際應用方式
透過其他用戶的實測圖像，我們發現 Nano Banana 在創作與商業應用方面展現出罕見的精準度與靈活性。以下為最具代表性的七種使用場景，每一個都展示了 AI 圖像生成從「工具」邁向「工作流」的關鍵突破：
1️⃣ 圖像拼接生成｜結合多張圖片構成新場景
應用說明：Nano Banana 支援以多張圖片作為 prompt 輸入的參考來源，用戶可標示圖 A 的背景、圖 B 的沙發與圖 C 的人物，最終合成出一張包含三者元素的全新圖片。
📌 實用場景：廣告合成、服裝情境圖、社群貼文設計
2️⃣ 局部物件替換｜指令控制位置與組合
應用說明：透過自然語言提示，Nano Banana 可讓你把「圖一的椅子與茶几放到圖二紅框處」，並自動融合光影與比例。
📌 實用場景：室內設計模擬、電商展示圖快速製作
3️⃣ 穿搭模擬｜由服裝單品自動產出模特實穿圖
應用說明：用戶輸入穿搭單品圖，Nano Banana 能根據服裝細節自動生成模特穿搭照。
📌 實用場景：時尚電商上架圖、穿搭推薦、自媒體內容製作
4️⃣ 故事分鏡｜連續角色劇情場景構圖
應用說明：將兩張人物照片輸入，Nano Banana 可自動產出 12 格連續風格一致的黑白電影感分鏡圖。
📌 實用場景：品牌故事、短劇腳本、漫畫創作、角色 IP 運營
5️⃣ 圖像強化修復｜幫你將普通照片變好看
Nano Banana 特別適合用來「拯救不好看的照片」。即使你拍攝技術一般、不懂修圖，也可以交給 AI 進行自動優化。用戶只需輸入簡單指令（如：「這張相片太平淡，請幫我加強色彩與構圖」），AI 即可提升整體觀感。
📌 實用應用包括：
改善手機相片的光影與色調
移除雜物與干擾元素
增強畫面主體，讓相片更有層次感
6️⃣ 手繪姿勢理解｜讀懂手繪草圖並生成對應動作場景
應用說明：Nano Banana 可識別手繪人物棒圖，並讓角色依據該姿勢在新場景中互動。
📌 實用場景：漫畫分鏡預備草稿、角色動作設計、遊戲角色原型建構
快速上手指南｜兩步使用 Nano Banana 完成圖像生成與編輯
Nano Banana 已全面整合至 Gemini API、Google AI Studio 及 Vertex AI，用戶可直接透過以下三個步驟快速開始創作與編輯流程：
🔹 Step 1｜開啟 Google AI Studio 並選擇圖像編輯模式
進入 Google AI Studio，選擇 gemini-2.5-flash-image-preview 作為模型，即可啟用 Nano Banana 圖像功能。
🔹 Step 2｜輸入 Prompt 或上傳多張參考圖
可使用單句自然語言輸入（例：一隻機械狐狸坐在粉紅星球）
或結合多張圖片作為輸入，並在 prompt 中指定每張圖片用途（如：「圖 A 作為背景，圖 B 中人物坐在圖 C 中的椅子上」）
💡 進階提示：
Nano Banana 圖片約為 1290 tokens / 張，成本為每張 USD $0.039，建議批量生成前先透過低成本 prompt 測試風格或組合效果。
Gemini API 開發者可直接部署自製 App，支援自定輸入欄與拖曳上圖功能，節省編輯時間。
免費及無需 VPN玩Nano Banana｜LM Arena 現已支援 Nano Banana 圖像模型
過往使用 Google AI Studio 測試 Gemini 2.5 Flash Image Preview（Nano Banana），往往需要配合 VPN，才能順利登入及使用。但現在有一個更方便的方法：透過 LM Arena 平台，可以直接選擇該圖像模型，全程免 VPN、免程式碼、直接使用。
🔗 立即試玩：https://lmarena.ai/
✅ 使用步驟簡單：
前往 LM Arena
選擇 Direct Chat並按image 的Icon及 gemini-2.5-flash-image-preview model（即 Nano Banana）
3.選擇圖像輸出模式，輸入 prompt 並上傳reference圖片
想讓 AI 精準讀懂你的心？學習如何下「咒語」！
你知道嗎？想讓 AI 圖片生成工具（例如 Google 的 Gemini 或 Nano Banana）變得更聽話，關鍵在於你給它的「指令」夠不夠清楚。最近 Google 分享了幾個實用的技巧，可以大幅提升你生成圖片的成功率，讓你的內容創作或 SEO 配圖更有效率。
根據 Google 的建議，一個好的圖片生成指令，最好包含以下幾個元素：
主體 (Subject): 你想畫誰或什麼？（例如：一隻戴著巫師帽的貓）
構圖 (Composition): 畫面怎麼安排？（例如：特寫鏡頭、由下往上的仰角）
動作 (Action): 主體在做什麼？（例如：正在施展魔法）
地點 (Location): 場景在哪裡？（例如：在一個堆滿書的圖書館）
風格 (Style): 希望是什麼樣的畫風？（例如：水彩畫、3D 動畫、電影感）
編輯指令 (Editing Instructions): 如果是修改圖片，指令要更直接。（例如：把沙發顏色改成藍色）
學識 Nano Banana，只是 AI 圖像實戰的起點
Nano Banana 展示了 AI 圖像技術的新高度，從角色一致性、多圖融合，到自然語言編輯與創意風格轉換，皆可應用於日常內容生產與商業素材製作。無論你是設計師、自媒體創作者，還是品牌經營者，這類工具都已成為未來圖像工作的核心助手。
但要真正掌握這些 AI 工具並應用到日常工作中，並非靠一兩篇教學可達成。你需要的是一套系統化、可重複練習的學習計劃，幫助你逐步建立 AI 實戰能力。
📣 AI-in-One 實戰成長計劃｜三大課程系列 × 全額學費回贈
Google 超強 AI 圖像編輯器 Nano Banana 正式推出｜7 大應用案例全整理+免費使用方法 (不用VPN)
其他人也在看
曬燶 Kitty 快閃登陸 Casetify！一週限時開賣特別版手機殼 + 配件，錯過就冇？
天氣熱辣辣，與其悶在家，不如同 Sanrio 一齊衝向海灘！Casetify 誠意邀請你，參加今夏最炙手可熱的 「Sanrio 沙灘派對」，與你最愛的 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll 齊齊享受陽光與海浪！今次的火紅系列中，所有角色都被曬得一身健康小麥肌，可愛度不減反升，更換上可愛的泳裝，配上夏天必備的飾物，充滿夏日風情，齊齊抓住夏天的尾巴。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
電腦節優惠2025｜最後今天！LG 遊戲顯示器低至 4 折，智能顯示器入手價僅 HK$1,790
電腦節剛剛完結，未有時間前往現場的話，別忘了還有各大品牌的網上電腦節，一樣能把握最後機會享受超筍優惠。這次 LG 網上電腦節於 8 月 21 至 8 月 27 日舉行，大家可以以驚人的折扣購買到高性能的遊戲顯示器，價格低至 4 折！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 21 小時前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 2 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 4 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 22 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前