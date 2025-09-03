Google 避過拆分 Chrome、Android，改禁「獨家預設」、須共享資料、6 年技術監督

FILE PHOTO: A Google logo is seen at a company research facility in Mountain View, California, U.S., May 13, 2025. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

早前美國聯邦地方法官 Amit P. Mehta 已經裁決了 Google 搜尋業務壟斷市場，今天終於正式提出補救性裁定方向。市場最關注、由美國司法部提出拆分或出售 Chrome 與 Android 的建議並不獲採納，但將對 Google 的預設與分發協議施加嚴格限制，並要求在隱私保護前提下，向「合資格競爭者」開放部分搜尋索引與用戶互動資料；同時設立技術委員會，監督期為 6 年，並指示 Google 與司法部於 9 月 10 日前提交修訂後的最終判決草案，預計入檔 60 日後生效。

Google 補救措施重點：

不拆分資產：法院未採納司法部關於強制剝離 Chrome、甚至觸及 Android 的建議，結構性拆分暫不在此輪救濟之列。 禁止「獨家預設／綁定」：Google 不得以排他性或條件綁定的分發與分潤安排，確保 Search、Chrome、Google Assistant、Gemini 等的預設或優先入口；例如不得把 Play Store 授權與特定預載或預設綁定，也不得以分潤換取預設優待。 資料共享與聯播服務：Google 須在隱私保護條件下，與「合資格競爭者」共享特定搜尋索引與用戶互動資料，並以標準費率提供搜尋與搜尋廣告聯播服務，讓競爭者能在維持品質下自建技術能力。 法院將設立技術委員會協助執行；Mehta 要求 Google 與司法部「協商並面談」，在 9 月 10 日前提交修訂後的最終判決文本，最終判決入檔 60 日後生效，為期 6 年。

Google 對於原先司法部的建議表示強烈反對，認為政府提案將抑制創新、危及隱私並削弱研發投資能力；CEO Sundar Pichai 在 4 月聽證稱強制資料共享等同於對 Google 搜尋的「事實性剝離」。這次的裁決內容相信也會對另一宗由法官 Leonie Brinkema 審理的 Google 廣告技術反壟斷案結果帶來指導方向，影響著 9 月下旬會進入的補救審理階段的結果，包括司法部所提剝離與其他措施的採納。

學者 William Kovacic 指出，司法部同時對同一主導企業的關鍵行為提起兩個平行案件並進入補救程序相當罕見，且此案恐將歷經上訴與最高法院程序，最早到 2027 年底或 2028 年初才可能塵埃落定。

更多內容：

Google avoids break up, but has to give up exclusive search deals in antitrust trial

Google 若被迫分拆 Chrome，OpenAI：「我買！」

刀仔鋸大樹？Perplexity 出價超自身近兩倍，邀約收購 Google Chrome 瀏覽器

反壟斷案：Google不須分拆Chrome瀏覽器

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk