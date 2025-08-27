胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
Google 開始發送 Pixel 10 預訂訂單
Google 上星期正式發佈了 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 及 Pixel 10 Pro Fold，並開始接受預訂。隨著預訂的開始，社交媒體上已開始傳出有關首次交付的報導。這一消息引人關注，因為 Pixel 10、10 Pro 和 10 Pro XL 預計將於明天才會在商店上架。
來自英國、澳洲及印度的多位用戶報告稱，他們已經收到了預訂的智能手機，甚至還有用戶收到新款的 Pixelsnap 充電器及支架。據悉，獲得 Pixel 10 的用戶在首次開機時，將有一個 579MB 的更新可供安裝。
對於尚未預訂 Pixel 10 產品但有興趣購買的用戶，以下的價格小工具將提供幫助。
產品名稱
價格（美元）
價格（港元）
Google Pixel 10 5G
$699 / 約 HK$ 5,448
Google Pixel 10 Pro 5G
$899 / 約 HK$ 7,014
Google Pixel 10 Pro XL 5G
$1,099 / 約 HK$ 8,573
Google Pixel 10 Pro Fold
$1,499 / 約 HK$ 11,709
