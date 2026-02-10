Google 預告 Android 17 Beta 即將展開 預計 2026 年 6 月發佈穩定版

Google 於近日發佈 Android 16 QPR3 Beta 2.1 測試版本後，正式宣布 Android 17 Beta 測試計畫即將展開。隨著 Android 16 測試週期進入尾聲，開發團隊已將重心轉向代號為 26Q2 的下一個平台版本，標誌著 Android 17 的開發工作正式進入公開測試階段。

Android 17 預計於 2026 年 6 月正式發佈

根據 Google 公布的消息，Android 17 Beta 1 將於近期推送。目前的測試計畫涵蓋了 Android 17 平台版本，並預計在 2026 年 6 月結束 Beta 測試週期並發佈穩定版本。這項時間表顯示 Google 正持續加快系統更新的節奏，確保新功能能在 2026 年第二季與用戶見面。

測試計畫銜接機制

目前參與 Android 16 QPR3 Beta 2.1 的用戶若未退出計畫，系統將自動升級至 Android 17 Beta 1。Google 提醒，一旦進入 Android 17 測試週期，若想在不抹除數據的情況下退出，必須等到 2026 年 6 月週期結束。若用戶不希望測試新系統，應立即退出計畫並忽略降級更新通知，等待將於 3 月發佈的 Android 16 QPR3 穩定版本。