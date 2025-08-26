Google 首款 Gemini 喇叭曝光：「360 度音效」加煙霧警報、玻璃碎裂偵測

在 Made by Google 活動上小小預熱過一下的首款 Gemini 喇叭，現在被 Android Headlines 曝光了更多資訊。據稱這款名為「Google Home Speaker」的新品將提供紅、綠、黑、米等配色，在定位上可能取代現有的 Nest Mini。它支援「360 度音效」和 Gemini Live，而且能偵測煙霧警報、玻璃碎裂發出的聲音，並可以和 Google TV Streamer 配對使用。

除了新喇叭外，Google 似乎也將一併更新 Nest 旗下的安保攝影機和門鈴。其中 Nest Cam 的拍攝解析度全線從 1080p 升級至 2K，同時加入「縮放與裁剪」功能便於聚焦特定區域。即使在 Wi-Fi 中斷的情況下，裝置仍能儲存長達 1 小時的影片。另外 Google 也將延長事件預覽片段的保存期限，從原來的 1 小時增加至 3 小時。

和喇叭一樣，Nest 的新品也有多種顏色可選，但外觀整體和過去分別不大。而在硬體更新的同時，Google 可能也會把 Nest Aware、Nest Aware Plus 訂閱服務更名為 Google Home Premium、Google Home Premium Advanced 重新推出。至於會不會有什麼新功能、對 Gemini 的整合程度有多少差別，大概就要等到傳說的 10 月發布會才會揭曉了。

